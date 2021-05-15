نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم 15 مايو في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم في بطولة إفريقيا الدور قبل النهائي، حيث تقام مباراة الإياب على إستاد النادي الأهلي ملعب السلام في تمام الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، ويرغب المارد الأحمر في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة تساعدة في مباراة العودة المقرر أن تقام بعدها بأسبوع واحد اي في الثاني والعشرين من هذا الشهر، يدرس المدير الفني لفريق الأهلي المصري الدفع باللاعب المميز ناصر ماهر في هذه المباراة الحاسمة التي يتمني جماهير النادي الاهلي من تحقيق نقاط المباراة بفارق كبير في الأهداف لأجل تسهيل مهمة مباراة العودة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز اليوم

يترقب جماهير الأحمر المباراة القوية التي تجمعه اليوم ضد فريق صن داونز الفريق العنيد الذي كان يدربه من قبل موسيماني المدير الفني الحالي للمارد الاحمر، مما يسهل على موسيماني قراءة افكار الفريق الجنوب أفريقي صن داونز، ونظراً لأهمية اللقاء هناك قنوات مجانية تنقل مباراة الأهلي في مساء اليوم، بالإضافة إلي القناة المشفرة التي ستنقل المباراة قناة بي ان سبورت الرياضية 4.

تعد أبرز القنوات الفضائية الرياضية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم قنوات اون تايم سبورت الرياضية التردد الارضي، القناة السنغالية rts2 والقناة الايفوارية RTI يذكر أن للأهمية المباراة أمور عده منها مواصلة مشوار الانتصارات والوصول إلي المباراة النهائية كما حقق الفارس الاحمر في العام الماضي.

تردد القنوات المجانية التي تبث المباراة

RTS2 السنغالية قناة 11900 التردد يوتلسات 9 شرق القمر أفقي الاستقطاب 27500 معدل الترميز

RTI الايفوارية قناة 11881 التردد عمودي الاستقطاب 27500 معدل الترميز

تشكيل فريق الأهلي المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، بدر بنون، ايمن اشرف.

الوسط: اليو ديانح، عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، ناصر ماهر، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: محمد شريف.

تاريخ مواجهات الأهلي وأندية جنوب افريقيا

التقي المارد الأحمر ضد أندية جنوب افريقيا فاز من قبل 10 مباريات وخسر 6 وتعادل 7 مباريات، يأمل المارد الأحمر من تحقيق الفوز الحادي عشر الليلة والتي تقام اليوم على تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز.