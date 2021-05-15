سعر ومواصفات هاتف ريلمي الجديد Realme 8

أطلقت شركة ريلمي – Realme أحدث هواتفها في الفئة المتوسطة وهما Realme 8 و Realme 8 pro ، يأتي الهاتف ليكون موجهاً للألعاب بشكل أساسي ، فيحتوي الهاتف علي معالج من شركة Media Tek مخصص للألعاب وهو Helio G95 ، كما يأتي هاتف Realme 8 بشاشة Super AMOLED وتصميم خفيف وجذاب.

مواصفات هاتف Realme 8:

‌يزن الهاتف 177 جراماً.‌

خامات الهاتف من البلاستيك poly carbonite.‌

يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11 مع واجهة ريلمي الأحدث Realme UI 2.0 .

لا يدعم الهاتف خاصية NFC ( علي حسب الأسواق والبلد ).‌

يمكن تركيب شريحتي إتصال تدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الرابع 4G فقط ، كما يمكن إضافة كارت ميموري لزيادة سعة التخزين.‌

شاشة الهاتف 6.4 إنش من نوع Super AMOLED بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل بكثافة 409 بكسل لكل إنش.

تحتل الشاشة نسبة 90.8% من جسم الهاتف مع أبعاد عرض 20:9 لعرض محتوي أكبر علي الشاشة ، سطوع الشاشة يصل إلى 1000 شمعة ، مع دعم خاصية Always on Display.‌

يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة Media Tek وهو Helio G95 ، النواتين الأقوي من نوع Cortex-A76 بتردد 2.05 جيجا هيرتز ، دقة تصنيع المعالج 12 نانو متر مع وجود معالج رسوميات GPU من نوع Mali-G76 MC4.‌

كاميرا السيلفي تأتي بفتحة عدسة F/2.5 مع دقة 16 ميجا بكسل ، تدعم HDR وتصوير Panorama ، كما يمكن تصوير الفيديوهات بجودة FHD ودقة 1080 بمعدلي التقاط 30/120 إطار لكل ثانية ، وتدعم التثبيت الإلكتروني Gyro-EIS.‌

الكاميرا الخلفية رباعية : الأولي والأساسية بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 تدعم التركيز التلقائي PDAF ، الثانية خاصة بالتصوير الواسع Ultra Wide وتأتي بفتحة عدسة F/2.3 مع دقة 8 ميجا بكسل ، الثالثة بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 وهي خاصة بالتصوير الماكرو ، الرابعة والأخيرة خاصة بالعزل والتصوير البورترية وتأتي بدقة 2 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4 .‌

يمكن تصوير الفيديوهات بجودة 4K بمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية ، أو بجودة FHD بدقة 1080 بمعدل التقاط 30/60/120 إطار لكل ثانية ، وتدعم التثبيت الإلكتروني EIS.‌

سماعات الهاتف ليست ستيريو ، لكن يوجد مدخل 3.5 مللي الخاص بسماعة الأذن.‌

بصمة الهاتف موجودة أسفل الشاشة مع دعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجة Face ID.‌

بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة من نوع lithium polymer ، تدعم الشحن السريع بقدرة 30 وات عن طريق مدخل شحن من نوع USB Type-C 2.0 ، حيث يمكن شحن الهاتف لنسبة 50% في زمن 26 دقيقة أو لنسبة 100% في زمن 65 دقيقة.‌

يتوفر الهاتف بثلاث إصدارات لسعة التخزين 128 جيجا مع 4 جيجا رام ، 128 جيجا مع 6 جيجا رام ،وأخيراً 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، ذاكرة التخزين من نوع UFS 2.1.‌

يتوفر الهاتف باللونين الأسود والفضي.

سعر الهاتف :

يبدأ سعر الهاتف بـ 213$ أي حوالي 3334 جنية مصري.

ومن المتوقع أن يتم تسعير النسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 281$ أي حوالي 4400 جنية مصري.