هواوي Huawei P50 Pro الجديد يخطف الأنظار بتصميم فريد وكاميرات فائقة الدقة

قبل أسبوعين تم الكشف عن أحدث التسريبات الخاصة بسلسلة هواتف هواوي Huawei P50 Pro الرائدة الأحدث المرتقب طرحها في الأسواق خلال الأسابيع المقبلة، على أقصى تقدير خلال سبتمبر القادم، وهو مما لا شك يمثل اهتمامًا كبيرًا من عُشاق الشركة الصينية العلاقة المتخصصة في صناعة الجوالات الذكية، ولاسيما بعد نجاح إصدارها السابق بي 40، وستشمل السلسلة الجديدة على النسخة العادية والبرو والماكس، وهو ما تناولته العديد من التقارير والمواقع الأجنبية المهتمة، التي كشف عن تسريبات جديدة توضح تصميم ومواصفات الموبايل المرتقب P50 Pro.

هواوي Huawei P50 Pro

أما عن أبرز التسريبات التي كشف عن بعض المواصفات التي يجلبها معه هاتف هواوي Huawei P50 Pro، فكان التصميم الفريد والرائع الذي يأتي بها من حيث الشكل أو الشاشة، لافتة إلى أن واجهته الخلفية ستضم إطارين دائريي الشكل، وهو لم يكن متاحًا في النسخة السابقة، أحد الإطارين وهو الإطار العلوي يتضمن 3 عدسات للكاميرا الأساسية، أي أن الاهتمام الأكبر في الجوال الجديد هو وضعية العدسات والكاميرات فائقة الدقة، من أجل الوصول إلى دقة التصوير السينمائي المذهلة، بينما يحمل الإطار الأسفل عدسة خاصة بالتصوير العريض مع مصباح إضاءة ومستشعر ضوئي.

كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل

وكما أوضحنا خلال السطور السابقة، فإن شركة هواوي تعمل جاهدة على إحداث طفرة كبرى في الكاميرات الخاصة بهاتف البي برو 50، حيث يتوقع أن تكون العدسة الرئيسية المشمولة للكاميرا بدقة 108 ميجا بيكسل، مع تجهيزها بقدرات تقريب بصري ورقمي ممتازة، في حين يحمل الهاتف شاشة رائعة من نوع سوبر أموليد بمقاس 6.6 بوصة ترددها يعادل 120 هيرتز، بينما تأتي البطارية الضخمة له بسعة 4500 ميلي أمبير التي تدعم الشحن السريع من خلال شاحن باستطاعة 66 واط.

هيكل زجاجي مقاوم للماء والغبار

كما ستعمل هواوي من خلال هاتفها P50 Pro على جلب هيكل زجاجي قوي مضاد للكسر والخدوش والصدمات القوية بِفعل الإطار المعدني الذي يُحاط به مع أبعاد 159/73/8.6 ملم، كما سيكون الهيكل محميًا من الماء والغبار وفق أحدث معايير الجودة IP68، وأهم ما يميزه أيضًا أنه يعمل على معالج قوي من نوع Кirin 9000، ويعمل كذلك على نظام تشغيل HаrmonyOS 2.0 الشهير.