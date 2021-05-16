اعرف جديد الواتساب بعد انتهاء موعد تأجيل الموافقة على شرط الخصوصية

منذ صباح يوم 15 مايو وظهرت في الكثير من محركات البحث ونشطاء وسائل التواصل الاجتماعي عن بدائل واتساب الآمنة ومعرفة معلومات عن هذه البدائل ، ومن خلال مقالنا هذا تعرف على كل ما تريد معرفته عن تحديثات واتساب الجديدة وموعد تطبيقها، وبعد معرفة تلك التحديثات والتي سيبدأ تطبيقها من الآن خد قرارك أما الموافقة على شرط الخصوصية على واتساب أو التنازل عن حسابك على واتساب والبحث عن بديل آمن وفعال، ولابد من معرفة مصير الرافضين لتلك التحديثات.

تحديثات واتساب الجديدة :

وبعد ما تم تداوله من خلال المستخدمين لتطبيق الواتساب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد أعلن التطبيق عن إمكانية التحديث الجديد وعدم الموافقة عليه سوف تؤدي إلى إيقاف الحسابات، علماً بأن التحديث يشمل الموافقة وإرسال بعض البيانات الخاصة إلى «فيس بوك»، قبل أن يتراجع وتصبح المدة النهائية 15 مايو المقبل، وقال التطبيق، في رسالة تحديثات واتساب الجديدة: «نحن نقوم بتحديث سياسة خصوصية WhatsApp، تتضمن التحديثات الرئيسية مزيدًا من المعلومات حول: خدمة واتساب وكيفية معالجتنا لبياناتك، وكيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على فيسبوك لتخزين وإدارة محادثات واتساب الخاصة بهم، وكيف نتشارك مع فيسبوك لتقديم التكامل عبر منتجاته».

بعد الموافقة على شرط الواتساب تعرف على البيانات التي سيتم جمعها ومشاركتها مع فيس بوك:

سيجمع «واتساب» في تحديثات واتساب الجديدة، قوة الاتصال بالإنترنت ونسخة إصدار التطبيق الموجودة على هواتف المستخدمين، بالإضافة إلى نوع المتصفح والهاتف والشبكة المستخدمة، وبالطبع رقم هاتف المستخدم، كما سيجريي جمع اللغة المستخدمة، ومزود خدمة مشغل بيانات الهاتف. سيشارك التطبيق الأمريكي تحديثات واتساب الجديدة مع «فيس بوك» الشركة الأم، رقم الهاتف وعنوان الخادم وبيانات الهاتف المحمول، بالإضافة إلى معلومات عن الخدمة والحساب، وكيف يتفاعل المستخدم مع المستخدمين الآخرين، ومستوى البطارية وقوة الإشارة، وإصدار التطبيق، ومعلومات المتصفح، وشبكة الهاتف المحمول، ومعلومات الاتصال. في تحديثات واتساب الجديدة، سيتم مشاركة أيضا اللغة، والمنطقة الزمنية، وعنوان IP، ومعلومات عمليات الجهاز، والمعرفات (بما في ذلك المعرفات الفريدة لمنتجات شركة فيسبوك المرتبطة بنفس الجهاز أو الحساب)، إذ تنص سياسة الخصوصية الجديدة في «واتساب» بوضوح، على أنه ستتم مشاركة رقم هاتف المستخدم، عنوان IP، ومعلومات الكمبيوتر أو اللاب توب مع فيسبوك.

التغييرات والتحديثات على واتساب الجديدة:

وأوضح تطبيق الواتساب أن محادثات الواتساب تكون مشفرة من طرف إلى طرف، ما يعني أن رسائل المستخدمين آمنة تماما وليس كما تم نشره، ولكن في تحديثات واتساب الجديدة يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على «فيسبوك» لتخزين وإدارة محادثات «واتساب» الخاصة بهم.سيكون هناك تكامل أكبر لمنتجات «فيس بوك» الأخرى مع واتساب ومشاركة كل من الواتساب والفيس في ترويج مزيد من الاعلانات والدعاية على كل منهما.

البيانات الخاصة والتي سيخزنها واتساب:

ونذكر من خلال هذا المقال أن تحديثات الواتساب الجديدة إذا لم يتم استخدام ميزاتها فإنها تسعى إلى جمع عناوين IP وغيرها من المعلومات، مثل رموز منطقة أرقام الهاتف لتقدير موقعك العام (المدينة، بلد)، بالإضافة إلى إنها أعلنت عن ترويج للإعلانات ومشاركة بياناتك مع الفيس بوك كعملية ترويخ للمبيعات والإعلانات والتسويق الإلكتروني.