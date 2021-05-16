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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت تردد قناة كوكي 2021 للأطفال koky kids على الريسيفر عبر النايل سات في المقال التالي
تثبيت تردد قناة كوكي 2021 للأطفال من الأشياء التي يبحث عنها الجميع من الآباء والأمهات حتى يمكن للأطفال متابعة أجدد البرامج الترفيهية وأفلام الكرتون المميزة المحببة للطفل الصغير، والمتنوعة التي تتناسب مع البنات والأولاد، من أفلام الأميرات ديزني، وأفلام الكرتون الأنيمشين المختلفة الأخرى مثل شيرمان وفيلم كرتون عائلة روبنسون، وغيرها، نتابع معكم للكشف في السطور المقبلة عن كيفية تثبيت تردد قناة كوكي 2021 للأطفال على القمر الصناعي النايل سات آخر تحديث.
نبذة عن قناة كوكي للأطفال
قناة كوكي للأطفال استطاعت بذكاء فريقها المتميز أن تكون من أوائل القنوات الفضائية الموجهة للأطفال بالوطن العربي، حيث تميزها بتقديم كل ما هو جديد للأطفال، كما أنها تخاطب الأطفال بالفئات العمرية لهم المختلفة، إلى جانب أنها تعمل على تقديم أفضل المحتويات التي تعمل على تعليمهم المبادئ والأسس المختلفة، بالإضافة إلى تعليم الأرقام والحروف باللغتين العربية والإنجليزية، مع عدم نسيان تقديم أجمل الأناشيد الإسلامية التي تحمل في طياتها أجمل المعاني ومبادئ الإسلام القويمة للأطفال.
تردد قناة كوكي 2021 للأطفال
إذا أردت تقديم أفضل هدية لطفلك في الإجازة الصيفية فلا عليك سوى أن تمسك بالريموت كنترول وتوجهه لجهاز الاستقبال لديك، وتبدأ في اتباع خطوات تثبيت تردد قناة koky kids 2021 للأطفال لتحصل لديك على قناة كوكي بإشارة قوية وجودة عالية.
ويتم ضبط وتثبيت تردد قناة كوكي 2021 للأطفال باتباع ما يلي:
- فتح الإعدادات من خلال الضغط على زر قائمة menu
- ثم يتم اختيار من القائمة installation ثم اختيار منها الضبط اليدوي.
- بعدها اختر القمر الصناعي النايل سات.
- في خانة التردد أدخل الرقم التالي: 10160 أو التردد 11602
- ثم أكتب رمز معامل التصحيح 3/4
- بعدها اختار الاستقطاب الأفقي H
- ثم أكتب معدل الترميز 27500
- اضغط في النهاية على Ok لحفظ التردد، والبدء في البحث على القنوات التي يحتويها التردد، من بينها تردد قاة كوكي كيدز للأطفال، ثم اضغط على Ok
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