هنا خطوات شحن شدات ببجي PUBG Mobile في وقت قياسي وبطرق شرعية 100%

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عمر شويل - جدة خطوات شحن شدات ببجي في وقت قياسي وبطرق شرعية 100% لا تتجاوز الدقيقة وينتهي شحن افضل واهم الألعاب في عصرنا الحديث PUBG MOBILE، هذه اللعبة التي باتت حديث الأطفال والشباب والكبار تلك اللعبة التي احتلت كل بيت دون أستاذان برغم أنها لعبة مثيرة ومميزة يحبها الكثيرون ولكن عند الاستمرار في لعبها لوقت طويل قد تسبب لك أضرار كبيرة يمكنكم الإطلاع علي جميع أضرار لعبة ببجي موبايل، وخاصة الفئات العمرية الصغيرة.

خطوات شحن شدات ببجي

كيفية شحن لعبة PUBG MOBILE أمر سهل يمكن تنفيذه بسهولة إذا كان لديك بعض المهارات البسيطة في الأنترنت فمن الممكن أن تتعرض إلي طرق شحن كثيرة لهذه اللعبة ولكن من بين هذه الطرق ما لا ينفع ويأخذ منك الوقت الكبير والمجهود الوفير دون فائدة بل الأكثر من ذلك قد يتعرض حسابك إلي الإيقاف من قبل شركة ببجي موبايل إذا كانت تلك الخطوات التي قمت بتنفيذها تنتهك حقوق الملكية أو استخدام احد طرق التهكير أو ما شابه ذلك من الأمور الغير صائبة، لهنا جاء دورنا أخواتي لنوضح لكم الأمر مبسط عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل.



كيفية شحن شدات PUBG MOBILE



الطريقة الأولي التي تتمكن منها شحن ببجي تنفيذ الخطوات التالية:



الدخول على موقع شركة ببجي موبايل.

النقر فوق كلمة الحصول على شدات.

تسجيل عدد الشدات التي ترغب بالحصول عليها.

تسجيل معرف اللاعب أو id.

اختيار طرق الدفع.

النقر فوق كلمة تم.

حيث يمكنك الدخول على موقع midasbuy ثم النقر فوق تسجيل الدخول وتحدد علم الدولة التي تتبع إليها، ثم إتباع خطوات الشحن عن طريق أحد شركات الاتصالات التابعة لبلدك.

تتميز هذه الطريقة عن غيرها بتوزيع هدايا مجانية متعددة على اللاعبون تصل قيمتها إلي 1440 شدة مجانية من شدات ببجي موبايل والتي تساعدك لمواصلة الانتصارات في لعبة ببجي، كما تقل قيمة عدد الشدات المجانية كلما قلت قيمة شحن الفئة التي قمت باختيارها.

بهذه الطريقة وصلنا إلي نهاية خطوات شحن شدات ببجي في وقت قياسي وبطرق شرعية 100%.