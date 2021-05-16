الكشف عن HUAWEI P50 PRO الجديد من شركة هواوي في الأسواق سبتمبر 2021

أصدرت شركة هواوي شعارها الرسمي عن هاتفها الجديد HUAWEI P50 PRO وقد يبدو أن عام 2021 سيكون عام الإصدارات الجديدة والمنافسات القوية بين كبرى الشركات الرائدة في صناعة الهواتف التكنولوجية الحديثة ،ففي مفاجأة جديدة، وقد كشفت شركة هواوي عن هاتفها الأحدث HUAWEI P50 PRO، الذي يأتي ضمن مجموعة هواتف HUAWEI P50 المزودة بمزايا ومواصفات غير مسبوقة وإمكانيات ضخمة في الشاشة والكاميرات وسوف يتم إتاحة الهاتف في الأسواق خلال الفترة المقبلة على أقصى تقدير شهر سبتمبر 2021، حاملاً معه العديد من المواصفات الغير مسبوقة، وأشارت بعض التسريبات توافق بعض المواصفات من جوالات شركة آبل وإنه منافس قوي لهواتف الآيفون ويتميز الهاتف بشاشة بها فتحة لإخفاء الكاميرا لالتقاط السيلفي، وشاشة أوليد.

مواصفات هاتف HUAWEI P50 PRO

أبرز المواصفات التي تتوفر في الهاتف الجديد من شركة هواوي من المتوقع أن يأتي بها هاتف HUAWEI P50 PRO:

فيحمل شاشة منحنية من الجانبين قياس 6.8 بوصة من نوع مقاومة للمياه بها ثقب في الأعلى ومستشعر للبصمة تحت الشاشة.

مع طول يبلغ 159 مم وعرض 73 مم.

مع تزويده بـ 4 كاميرات خلفية،.

سيتم دمج أحدهما مع كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة.

ولأول مرة عدد 2 كاميرا سيلفى مع نوتش واحد في أعلى الشاشة.

يعمل الهاتف على معالج من نوع Kirin 9000.

بطارية هاتف هواوي P50 PRO

يحمل هاتف هواوي HUAWEI P50 PRO، نسختي للمساحة التخزينية 256 و 521 جيجا بايت مع Ram ذاكرة وصول عشوائي 8 و 12 جيجا بايت رام، ويعمل الهاتف على نظام التشغيل الجديد Harmony OS، كما يحمل الجهاز بطارية ضخمة بسعة 5000 ملي أمبير تدوم طويلاً وتدعم الشحن السريع، وسيتم طرحه بتشكيلة من الألوان الرائعة والجذابة لمناسبة أذواق العملاء المستخدمين للهاتف.

شاشة الهاتف

كشفت التسريبات أن عملاق HUAWEI الجديد، يحمل ميزة معدل تحديث الشاشة 120 هيرتز في الثانية تدعم التكبير حتى 200 مرة، ما يُتيح للمستخدمين تشغيل الألعاب الثقيلة والأفلام ذات الجودة الفائقة دون تحميل أو تقطيع بالإضافة إلى تكبير الصورة حتى 200 مرة دون اهتزاز، وسيكون منافسًا قويًا لهواتف آبل وآيفون العالمية وتراهن هواوي على عدسة “Sony IMX800″، ووفقًا لمعلومات سابقة، سيكون هذا أكبر مستشعر صور للهواتف الذكية، وبفضله ستقدم المجموعة الصينية تقريبا رقميا بمقدار 200x.