نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمكانيات مواصفات ومميزات هاتف سامسونج galaxy ultra 22 في المقال التالي

إمكانيات مواصفات ومميزات هاتف سامسونج galaxy ultra 22، من الهواتف الذكية التي لها شهرة عالمية لأنه ذات الكثير من الإمكانيات والمميزات التي تصلح لكثير من الأعمال خاصة في كل التطور التكنولوجي الحادث في المجتمع وتابعونا لنتعرف على أهم الإمكانيات والمميزات في هاتف سامسونج. مواصفات ومميزات هاتف سامسونج galaxy ultra 22 يتوفر في الهاتف شاشة أنيقة ومميزة ويحتوي على معالج الرسوم ويتوفر الجهاز بمعالج ثماني النواة بدقة.

ويضم الهاتف ذاكرة تخزين عالية كما أن الهاتف يحتوي على كاميرات عالية الدقة حيث أن الكاميرا الخلفية رباعية العدسات بدقة عالية.

الدقة حيث أن الكاميرا الخلفية رباعية العدسات بدقة عالية. كما أن الهاتف مصمم بمجموعة ألوان مختلفة مثل الأسود والرمادي الكوز ميك.

وكما أن الهاتف سريع التحميل وصنع هذا الهاتف من الألومنيوم في الجوانب وزجاج من الداخل والخارج ومميزات هاتف سامسونج أنه مضاد للماء بعمق واحد ونصف متر ويجب أن تكون مدة بقائه تحت الماء لا تزيد عن نصف ساعة ويحتوي على كاميرا أمامية دقتها 40 ميجا بكسل كما أنها مزودة بتقنية تصوير عالية. مميزات هاتف سامسونج galaxy ultra 22 الكاميرا: الكاميرا الخلفية تحتوي على كاميرات رباعية بارزة الكاميرا الأولى الأساسية تبلغ دقتها 108 ميجا بكسل وكما تدعم هذه الكاميرا المثبت البصري.

والكاميرا الثانية تبلغ دقتها ٤٨ جيجا بكسل وهذه الكاميرا تختص بالتقريب الحقيقي ل 10x حقيقي و100x ديجيتال.

وأما الكاميرا الثالثة فتبلغ دقتها 12 ميجا بكسل كما أنها تختص بالتصوير الواسع بأعلى درجه أما عن الكاميرا الرابعة والأخيرة فتبلغ دقتها 0.3 ميجا بكسل وتختص بتصوير ثلاثي الأبعاد كما تقوم بعمل عزل مزود بفلاش اليد

الذاكرة: هاتف سامسونج مزود بذاكرة صلبة تبلغ سعتها 128 جيجا بايت وذاكرة عشوائية تبلغ سعتها 12 جيجا بايت مع إمكانية زيادة مساحة التخزين بإضافة كارت ميموري . نظام التشغيل: هاتف سامسونج مزود بنظام تشغيل أند رويد 1٠.

أند رويد 1٠. البطارية بطارية هذا الهاتف تدعم الشحن السريع بقوة 45 وات وتبلغ سعتها 5000 ملى أمبير وتدعم هذه البطارية الشحن اللاسلكي.

البصمة: هاتف سامسونج مزود بمستشعر البصمة بالموجات فوق الصوتية وهي موجودة أسفل الشاشة وتدعم أيضا الماسح الضوئي للوجه. الوسوم عمر شويل - جدة إمكانيات مواصفات ومميزات هاتف سامسونج galaxy ultra 22 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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