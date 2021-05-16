نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات لابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook في المقال التالي

عمر شويل - جدة أطلقت شركة HP المتخصصة في صناعة أجهزة اللابتوب وملحقاتها اللابتوب الجديد HP ProBook 450 G7 Notebook بمواصفات متقدمة أبرزها المعالج القوي من نوع Intel Core i7-10510U من الجيل العاشر مع سرعة تردد عالية تصل حتى 4 جيجا هرتز!

بالإضافة إلى بطاقة رسومات NVIDIA GeForce MX250 (25W) يقدمان أداء أكثر من رائع في الألعاب والمهام الكثيفة مع شاشة كبيرة بمقاس 15.9 بوصة تقدم جودة رسومية عالية تصل حتى 1080p Full HD والعديد من المواصفات المذهلة التي يمكنك الاعتماد عليها في إنجاز جميع المهام التي قد تواجهك!

والأهم من ذلك أن اللابتوب ينافس ضمن الفئة المتوسطة أي بإمكانك الحصول عليه بسعر منافس وصديق للميزانية!

وفي هذا المقال سنقدم لك مراجعة شاملة لمواصفات لابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook بالتفصيل مع أبرز ميزاته وعيوبه وسعره في الأسواق لذا تابع القراءة حتى النهاية!

أثناء تجريب اللابتوب الجديد HP ProBook 450 G7 Notebook وجدنا أنه يقدم أداء مميز وفعال سواء في الألعاب أو في البرامج الكثيفة الأخرى كبرامج مونتاج وتحرير مقاطع الفيديو وحتى البرامج الهندسية لذلك يعتبر أفضل خيار للذين يبحثون عن لابتوب يقدم أداء قوي وفعال وبسعر منافس وصديق للميزانية!

وإذا كنت ترغب بشراء لابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook فإن هذا الدليل هو أفضل مكان يمكنك الانطلاق منه! هيا بنا نبدأ!

تصميم اللابتوب ومظهره الخارجي:

يتميز لابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook بتصميم خارجي جذاب ومقاوم وشبيه بالإصدارات السابقة من الشركة نفسها، حيث أن شركة اتش بي HP عادةً ما تلتزم بنفس المظهر الخارجي للأجهزة التي تقوم بتصنيعها لمدة عامين على الأقل قبل أن تقوم بتغييره لتصميم أحدث!

حيث تم تصنيع اللابتوب من البلاستيك والألومنيوم مع مرونة عالية في التصميم وفي مفاصل الشاشة إذ يمكنك فتح الشاشة بزوايا كبيرة بيد واحدة! أما فيما يتعلق بالسماكة والأبعاد، فإن اللابتوب يتميز بأبعاد صغيرة إلى حد بعيد مقارنةً بأجهزة اللابتوب المنافسة الأخرى!

مع وزن لا يتجاوز 2 كيلو جرام بحيث يمكنك نقل اللابتوب وحمله لفترات طويلة دون أن تشعر بثقل على ظهرك! كما أن الحواف الجانبية للابتوب رقيقة بعض الشيء ويحتوي الجزء العلوي من الشاشة على كاميرا ويب بدقة عالية كزودة بغطاء يدوي يمكنك اقفالها لزيادة الخصوصية!

كما توفر الكاميرا ميزة التعرف على الوجه بالأشعة تحت الحمراء!

فيما يتعلق بلوحة المفاتيح، يتميز لابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook بلوحة مفاتيح رائعة مزودة بإضاءة خلفية خفيفة يمكنك التحكم فيها حسب الرغبة وتضفي الكثير من الأناقة والجاذبية على مظهر اللابتوب الخارجي!

كما أن المفاتيح رقيقة وسريعة الاستجابة ومريحة للغاية في الكتابة مع المحافظة على لوحة الأرقام NumberPad بحجمها الكامل!

شاشة اللابتوب:

تم تزويد لابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook بشاشة رائعة بمقاس 15.9 بوصة مع لوحة Full HD IPS التي تقدم جودة رسومات عالية من نوعها بدقة تصل حتى 1920 × 1080 بكسل! مع نسبة عرض 9:16 كما هو الحال مع معظم اللابتوبات المنافسة الأخرى!

أما فيما يتعلق بكثافة البكسلات فالشاشة توفر معدل بكسلات بالبوصة عالي من نوعه يصل حتى 142 بكسل في البوصة، كما توفر الشاشة زوايا مشاهدة واسعة من كلا الجانبين بحيث يمكنك مشاهدة محتوى الشاشة بوضوح من كلا الجانبين إلى حد مقبول!

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتع الشاشة بطبقة غير لامعة وتمنع وتحد من الانعكاسات التي تصيب الشاشة جراء استخدام اللابتوب في الهواء الطلق أو بالقرب من النوافذ!

فيما يتعلق بسطوع الشاشة، فإن شاشة اللابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook تتميز بدرجة سطوع عالية من نوعها تصل حتى 287 شمعة \ متر مربع مع حد أقصى للانحراف يبلغ 10% وتعتبر هذه الدرجة أكثر من كافية لمشاهدة محتوى الشاشة بوضوح في ظروف الإضاءة المنخفضة والمتوسطة إلا أنك قد تواجه بعض المشكلات عند مشاهدة الشاشة في ظروف الإضاءة الخارجية أو تحت ضوء الشمس المباشر!

لكن بكل الأحوال، يمكنك الاعتماد على الشاشة للحصول على أفضل تجربة ألعاب مع ألوان فائقة الحيوية وجودة رسومات عالية ودرجة سطوع مناسبة بالنسبة للابتوب ينافس ضمن هذه الفئة السعرية!

أداء اللابتوب والهاردوير:

لقد وصلنا للجزء المميز في لابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook! حيث تم تزويد اللابتوب بأفضل الأجزاء الداخلية والهاردوير بالنسبة للابتوب يمكنك الاعتماد عليه بسهولة عالية في تشغيل الألعاب الحديثة والبرامج ذات الرسومات الكثيفة والرندرة دون مواجهة أية مشاكل ولا حتى ضجيج المراوح وارتفاع في درجات الحرارة! يعود الفضل في ذلك للمعالج المتميز الموجود في اللابتوب Intel Core i7-10510U من الجيل العاشر رباعي النواة وبسرعة تردد قصوى تصل حتى 4 جيجا هرتز ويوفر أداء مميز وفعال للغاية في المهام المذكورة سابقًا!

أما فيما يتعلق ببطاقة الرسومات، يحافظ لابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook على الابهار بفضل بطاقة الرسومات المميزة NVIDIA GeForce MX250 (25W) والتي توفر جودة رسومات عالية من نوعها بسعة 2 جيجا بايت تعتبر كافية لتشغيل معظم البرامج والألعاب الحديثة بالإضافة لذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 جيجا بايت توفر الكثير من الحرية في تعدد المهام وتشغيل الألعاب الحديثة والبرامج الأخرى في نفس الوقت! مع هارد ديسك بسعة تخزين عالية تبلغ 1 تيرا بايت من نوع SSD يوفر سرعة عالية وأوقات تحميل وإقلاع قصيرة إلى حد بعيد!

مع هذه التجميعة الداخلية يمكن القول أن لابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook خيار رائع لتشغيل الألعاب الحديثة والبرامج ذات الرسومات الكثيفة بسهولة عالية ودون مواجهة مشاكل أو ارتفاع في درجات الحرارة مع الحفاظ على السعر المنافس والذي يعتبر صديق لمختلف المستخدمين!

بطارية اللابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook:

يمكننا القول أن بطارية لابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook يمكنها ابهارك فيما يتعلق بمدة تشغيل اللابتوب!

حيث تم تزويد اللابتوب ببطارية رائعة يمكنها تشغيل اللابتوب لمدة تصل حتى 7 ساعات متواصلة بعد شحنها لمرة واحدة في ظروف الاستخدام المتوسط أي تصفح الانترنت ومشاهدة مقاطع الفيديو!

وكما هو الحال م معظم أجهزة اللابتوب الأخرى، يمكن أن تنخفض هذه المدة عند تشغيل تطبيقات تستهلك الكثير من موار اللابتوب والبطارية على حدٍ سواء! والاهم من ذلك هو إمكانية شحن البطارية من 0 حتى 100% خلال ساعة ونصف فقط!

المواصفات التفصيلية للابتوب HP ProBook 450 G7 Notebook:

موديل اللابتوب: HP ProBook 450 G7 Notebook الشركة المصنعة: HP أبعاد اللابتوب: 14.4 × 10.1 × 0.7 بوصة وزن اللابتوب: 2 كيلو جرام نظام التشغيل: Windows 10 Pro 64-bit Edition نوع الشاشة: Full HD IPS حجم الشاشة: 15.9 بوصة سطوع الشاشة: 287 شمعة دقة الشاشة: 1920 × 1080 بكسل كثافة البكسلات: 142 بكسل بالبوصة المعالج: Intel Core i7 (10th Gen) 10510U / 1.8 GHz جيل المعالج: الجيل العاشر سرعة تردد المعالج: 4 جيجا هرتز ذاكرة الكاش: 8 ميجا بايت ذاكرة الوصول العشوائي: 8 جيجا بايت نوع الرام: DDR4 SDRAM سرعة الرام: 2666 MHz الهارد ديسك: 1 تيرا بايت SSD نوع البطارية: lithium ion خلايا البطارية: 3 خلايا استطاعة البطارية: 45 وات ساعي مدة عمل البطارية: حتى 7 ساعات

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