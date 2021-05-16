نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الذهبي Whatsapp gold 2021 مميزات بلا حدود وتحديثات مستمرة في المقال التالي
واتساب الذهبي التطبيق المعدل من التطبيق الرسمي، والذي يتمتع بشهرة كبيرة للغاية في عالمنا العربي، وذلك نظرا لدعم التطبيق العديد من المميزات الرائعة، التي تجعلنا نحافظ على خصوصيتنا أثناء التواصل مع الأصدقاء، مثل ميزة إخفاء الظهور وميزة إخفاء جاري الكتابة، وغيرها العديد من المميزات الهامة التي يتم إضافتها كل فترة لضمان أن يلبي جميع احتياجات المستخدمين.
اهم مميزات واتساب الذهبي
واتساب الذهبي من التطبيقات المميزة للغاية التي تحمل العديد من المميزات الرائعة للمستخدمين، ومن أبرز المميزات التي يمكنك الحصول عليها من خلال التطبيق:-
قطع الإنترنت عن الواتساب الذهبي
في كثير من الحالات نرغب في الاستمتاع بالإنترنت أو الانتهاء من بعد الأعمال، ولكن المشكلة أن هناك العديد من الرسائل التي تصلنا عن طريق الواتساب، ولكن من واتساب الذهبي فلم تعد هذه المشكلة، حيث يوفر لك ميزة قطع الإنترنت عن التطبيق فقط مع بقاء جميع التطبيقات الأخرى متصلة.
إخفاء مشاهدة حالات الأصدقاء
أيضا من المميزات الرائعة التي يمكنك الحصول عليها من خلال التطبيق أنه يمكنك أن تقوم بمشاهدة جميع الحالات الخاصة بالأصدقاء دون علمهم، كما يمكنك أن تقوم بإخفاء ميزة جاري الكتابة أثناء كتابة الرسائل بحيث يمكنك كتابة الرسائل دون أن يظهر ذلك للطرف الأخر.
بعض المميزات الأخرى
- كما يمكنك أن تظهر للطرف الأخر أنك لام تقم باستلام الرسالة، بحيث يظهر للطرف الأخر علامة صح واحدة وكأنك لم تقم باستلام الرسالة من الأساس.
- علاوة على ذلك يمكنك أن تقوم بقراءة جميع الرسائل دون ان يعلم الطرف الأخر بحيث لا تظهر علامتين الصح باللون الأزرق.
- وكذلك يمكنك التحكم في شكل النصوص وحجم الكتابة من داخل التطبيق.
- ويمكنك البرنامج من تفعيل المحادثات السرية الخاصة بك وتفعيل الحماية لها، بحيث يمكنك حماية الرسائل الخاصة بك على تطبيق واتساب الذهبي بأكثر من طريقة مختلفة.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واتساب الذهبي Whatsapp gold 2021 مميزات بلا حدود وتحديثات مستمرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.