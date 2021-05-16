واتساب الذهبي Whatsapp gold 2021 مميزات بلا حدود وتحديثات مستمرة

واتساب الذهبي التطبيق المعدل من التطبيق الرسمي، والذي يتمتع بشهرة كبيرة للغاية في عالمنا العربي، وذلك نظرا لدعم التطبيق العديد من المميزات الرائعة، التي تجعلنا نحافظ على خصوصيتنا أثناء التواصل مع الأصدقاء، مثل ميزة إخفاء الظهور وميزة إخفاء جاري الكتابة، وغيرها العديد من المميزات الهامة التي يتم إضافتها كل فترة لضمان أن يلبي جميع احتياجات المستخدمين.

اهم مميزات واتساب الذهبي

واتساب الذهبي من التطبيقات المميزة للغاية التي تحمل العديد من المميزات الرائعة للمستخدمين، ومن أبرز المميزات التي يمكنك الحصول عليها من خلال التطبيق:-

قطع الإنترنت عن الواتساب الذهبي

في كثير من الحالات نرغب في الاستمتاع بالإنترنت أو الانتهاء من بعد الأعمال، ولكن المشكلة أن هناك العديد من الرسائل التي تصلنا عن طريق الواتساب، ولكن من واتساب الذهبي فلم تعد هذه المشكلة، حيث يوفر لك ميزة قطع الإنترنت عن التطبيق فقط مع بقاء جميع التطبيقات الأخرى متصلة.

إخفاء مشاهدة حالات الأصدقاء

أيضا من المميزات الرائعة التي يمكنك الحصول عليها من خلال التطبيق أنه يمكنك أن تقوم بمشاهدة جميع الحالات الخاصة بالأصدقاء دون علمهم، كما يمكنك أن تقوم بإخفاء ميزة جاري الكتابة أثناء كتابة الرسائل بحيث يمكنك كتابة الرسائل دون أن يظهر ذلك للطرف الأخر.

بعض المميزات الأخرى