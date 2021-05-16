عروض هائلة من جرير على الجوالات والشاشات تصل إلى 60٪ جرير من الأسواق التجارية التي تهتم بعمليات البيع سواء بالجملة أو التجزئة لجميع الأدوات المدرسية وألعاب الأطفال والوسائل التعليمية، بالإضافة إلى بيع الأراضي والمباني السكنية، حيث تمتلك فروع لها في بعض الدول العربية مثل: الكويت، وقطر، وأبو ظبي، بينما يقع المركز الرئيسي لها في المملكة العربية السعودية، وجرير كغيرها من الأسواق التجارية التي تهتم بجذب العملاء عن طريق توفير عروض متنوعة سواء أسبوعية أو شهرية.

عروض جرير الأسبوعية على الجوالات والشاشات

عروض جرير الأسبوعية على الجوالات والشاشات، الجوالات والشاشات أصبحت من الأشياء الذي لا غنى عنها في أي منزل، حيث يرغب كل فرد من أفراد الأسرة في اقتناء جوال خاص به، لذا حرصت أسواق جرير على توفير الجوالات بعروض مميزة وخصومات رائعة تصل إلى 60٪، حيث جاءت أسعار الهواتف الجوالة كالتالي:

سامسونج جالكسي اس 12 ألترا وصل سعره داخل العرض 4599 ريال، حيث كان سعره قبل العرض 5399 ريال.

سامسونج جالكسي زد فولت 2 جاء سعره داخل العرض 6199 ريال بدلاً من 799 ريال.

سامسونج جالكسي اس 20 ألترا جاء سعره داخل العرض 3299 ريال بدلاً من 5039 ريال.

سامسونج جالكسي اس 20 ألترا 128 جيجا جاء سعره داخل العرض 3299 ريال بدلاً من 5039 ريال.

عروض جرير على هواتف آيفون وهواوي

عروض جرير على هواتف آيفون وهواوي، أصبحت هواتف الآيفون وهواوي من الهواتف الشهيرة في الآونة الأخيرة، لذا حرصت جرير على توفير هواتف هواوي وآبل بعروض رائعة، حيث جاء سعر آيفون 11 برو ماكس داخل العرض 4999 ريال، بينما سعر آيفون 11 في العرض 2999 ريال، أما هاتف هواوي P30 pro بلغ سعره 1999 ريال سعودي، بينما هاتف هواوي Y9 s كان سعره داخل العرض 879 ريال سعودي.