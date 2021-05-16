تعرف على مواصفات آيفون 11 برو ماكس وسعره في أسواق جرير السعودية، شركة آبل من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، والتي تمدنا بالجديد كل عام، حيث تحرص دائماً على إصدار هواتف مميزة بمواصفات غير معهودة، مما جعل جميع المستخدمين يرغبون في اقتناء هواتف آبل، وقد حرصت الشركة هذا العام على طرح هواتف تستخدم الأقلام الإضافية، الأمر الذي يتيح تحكم أكبر في الهاتف، وبذلك تشبه سلسلة هواتف سامسونج نوت 10.

مواصفات هاتف آيفون 11 برو ماكس

أما بالنسبة مواصفات هاتف آيفون 11 برو ماكس تضمنت نسخة ماكس التي أطلقتها شركة آبل هاتف آيفون 11 برو ماكس، والذي يتميز بالتالي:

الهاتف مزود بشاشة مقاس 6.5 إنش من النوع سوبر ريتينا بدقة عالية تصل إلى 1242*2688 تتفوق على هاتف برو.

معالج الهاتف من النوع (Apple A13 (+7 nm، ورامات 4 جيجا بايت.

يوجد الهاتف بثلاثة أحجام من الذاكرة الداخلية 64، 256، 512 جيجا بايت.

يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية مزودة بثلاث عدسات دقة 12+12+12 ميجا بكسل، أما الكاميرا الأمامية فتحتوي على عدستين بدقة 12 ميجا بكسل، وكاميرا من النوع TOF 3D.

بطارية الجهاز 3969 مللي أمبير، ويتوافر الجهاز بالألوان: رمادي، أخضر، زيتوني، ذهبي، فضي.

الهاتف يدعم خاصية الشحن السريع بقوة 18 وات.

يقاوم الهاتف الغبار والماء، كما أنه مزود بوضع night mode.

الهاتف يدعم شبكات الجيل الرابع.

سعر هاتف آيفون 11 برو ماكس في جرير

هاتف آيفون 11 برو ماكس في جرير، تحرص أسواق جرير على تقديم العديد من العروض والتخفيضات على كافة السلع الموجودة لديها، ومن أهم العروض التي تجذب المستهلك عروض الهواتف الذكية، حيث قدمت خصم 27٪ على هاتف آيفون 11 برو ماكس ليكون سعره بعد الخصم 4319 ريال بدلاً من 5139.19 ريال سعودي.