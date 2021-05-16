نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ناشونال جيوجرافيك الجديد لعام 2021 اضبط جهازك واستمتع بها في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتسائل العديد من الاشخاص عن تردد قناة ناشونال جيوجرافيك الجديد لهذا العام عام 2021 م فهذه القناة تعد من أشهر وأفضل القنوات العربية على الإطلاق والتي تقدم الكثير من المتعة والإفادة للمشاهدين في كافة بلاد الوطن العربي، تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة المزيد حول هذا الأمر والتردد الصحيح.

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك

قامت قناة ناشونال أبو ظبي بتغير ترددها الخاص على الأقمار الصناعية وذلك للحصول على إشارة أفضل وبث أوضح.

برامج القناة وأفضل ما تعرضه:

تعد هذه القناة من أفضل القنوات العربية التي تم إطلاقها في يوليو عام 2009 لتبث برامجها أول مرة وتقدم تلك القناة عدة برامخ مختلفة هادفة أجنبية من جميع أنجاء العالم تم ترجمتها ودبلجتها باللغة العربية ليستطيع المشاهدين من مختلف الوطن العربي مشاهدتها والاستمتاع ببرامجها.

تحرص هذه القناة على توفير برامج تناسب جميع الفئات والأعمار وجميعها برامج مفيدة تساعد على التفكير والإبداع وتطوير العقل كما أن هناك برامج تزودك بالمعلومات المختلفة عن التكنووجيا والكائنات الحية في مختلف بلاد العالم.

هناك العديد من البرامج التي تقدمها القناة ولكن أكثر البرامج متابعة هي:

برنامج البرية الجامحة وهو يعرض أشكال مختلفة من الحياة البرية والحيوانات الضارية

سلسلة الكون للأستاذ الجامعي الأمريكي نيل ديجراس تايسون وهو برنامج مكون من خمسة سلاسل.

برنامج مسجون فى الغربة وهو برنامج وثائقي يحكى قصص حقيقية عن النزاعات الدولية والأسر.

برنامج اكتشاف عالم المحيطات

برنامج كوكبنا المدهش.

برنامج سمكة التونة العنيدة

برنامج هياكل نازية عملاقة.

تردد قناة ناشونال جيوجرافيك الجديد:

تردد القناة على قمر النايل سات NILE SAT

تردد القناة: 12467أو 12226

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500

معامل الترميز : 5/6

قمر عرب سات بدر 6