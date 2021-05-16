رابط حذف التغريدات بشكل نهائي

يبحث الكثير من الأشخاص عن رابط حذف التغريدات ويُمكنكم ذلك بطرق مختلفة سوف نتطرق إليها خلال مقالنا هذا، ففي بعض الأحيان يرغب البعض في حذفها ولكن لا يستطيعون أو يودون حذف التغريدات بشكل كامل أو فردي، وكل هذا سنوضحه خلال السطور التالية.

رابط حذف التغريدات

قد تتمكن من حذف كافة التغريدات الخاصة بك على حساب توتير بواسطة استعمال جهاز الحاسوب الخاص بك عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية وهي:

قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك من المتصفحات ثم أذهب إلى موقع Tweet Delete كما يُمكنك الاتجاه بشكل مباشر من خلال الموقع الرسمي من هنا .

. بعد ذلك أنقر على أيقونة تسجيل دخول لحساب توتير ثم قم بإدخال جميع البيانات بدقة كلمة.

أنقر على تسجيل الدخول ثم قم بتحديد خيار طوال الوقت ثم قم بحذف كافة التغريدات الخاصة بك على تويتر.

أضغط على أيقونة الموافقة على كافة الشروط والأحكام ثم أضغط على خانة حذف التغريدات.

طريقة حذف التغريدات من هاتفك الذكي

تُقدم الكثير من المواقع خدمة حذف التغريدات دفعة واحدة ويُمكنكم ذلك من خلال اتباع ما يلي:

اتجه إلى موقع توتير من خلال النقر هنا على هاتفك الذكي ثم قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك ثم أنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

على هاتفك الذكي ثم قم بإدخال كافة البيانات الخاصة بك ثم أنقر على أيقونة تسجيل الدخول. انتقل بعدها إلى موقع TwitWipe من خلال النقر هنا ثم أضغط على البدء.

قم بالموافقة على الأذونات لكل تتوصل إلى المعلومات الخاصة بك.

أنقر على الموافقة على حذف كافة الرسائل ثم انتظر حتى يتم الانتهاء من الحذف.

خطوات حذفها بشكل نهائي

بعد التعرف على إمكانية حذف التغريدات بشكل نهائي يُمكنكم أيضاً حذفها بشكل فردي عن طريق اتباع ما يلي:

الاتجاه إلى موقع تويتر على شبكة الإنترنت ثم قم بتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بك.

انتقل بعدها على صفحة الملف الشخصي الخاص بك على تويتر ثم أبحث عن التغريدات التي تود حذفها.

أنقر على السهم المشار إلى الأسفل ثم اختر حذف التغريدة من القائمة.

بهذا نكون وصلنا لختام مقالنا الذي يحمل عنوان رابط حذف التغريدات ونود أن يكون نال إعجابكم.