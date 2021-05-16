طلبات اون لاين الإمارات طريقة طلب أوردر من خلال البرنامج والتواصل معهم

يعد برنامج طلبات اون لاين من أفضل البرامج التي تم طلاقها في العديد من الدول العربية كمصر و دولة الإمارات والذي يضم عدد كبير من المطاعم والكافيهات في مختلف أنجاء الدولة لتتمكن من الاختيار فيما بينها وكلب ما تحتاج من الطعام ،تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة طريقة الاشتراك وإرسال الطلب بكل سهولة وبدون عناء.

طلبات اون لاين الإمارات

خدمة دون كوم الموحد:

أصبح هذا البرنامج من أشهر البرامج وأكثرها استخداماً في دولة الإمارات والذي سهل على المواطنين طلب الطعام الذي يريدونه في المنزل دون الحاجة إلى النزول لتناول الطعام مع تيسير طرق الدفع المختلفة للعميل.

قامت الشركة أيضاً المسئولة عن الموقع بتوفير رقم كود محدد يربط بين مختلف الأفراد والعديد من فروع المطاعم حيث يمكن لأكثر من شخص استخدام كود ما والاستمتاع بالخصومات المختلفة والعروض الموجودة عليه.

للحصول على الكود الخاص بك عليك بالآتي:

لابد أولاً من الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالتطبيق الموجودة على الأنترنت والذي ستجده هنا يعد أن يفتح الموقع قم باختيار التواصل معنا عبر الصفحة الرئيسية. سيطهر لك صفحة بنموزج التواصل. قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني. قم بإدخال طلبك بطلب كود والمزيد من المعلومات ثم إرسال الرسالة ليتم الرد عليك في أسرع وقت.

طريقة الطلب من طلبات اون لاين الإمارات: