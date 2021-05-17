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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي للحصول على آلاف الشدات في المقال التالي
طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي، يبحث الكثير من محبي لعبة ببجي في جميع أنحاء الوطن العربي عن الطريقة المخصصة التي يمكن من خلالها شحن شدات بطريقة سريعة، لذلك قد تزايد البحث بشكل كبير على جميع محركات البحث الشهيرة عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي.
ويمكن للاعبين عند شحن شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي للعبة الحصول على العديد من الهدايا خاصة سلاح M4 الشهير، وسلاح Akm وغيرها من الاسلحة والأزياء المميزة التي تحصل عليها بشكل مجاني تمامًا بعد شحن الشدات عبر الموقع الرسمي للعبة، ويقوم الموقع أيضًا بإعطاء هدايا على نفس الايميل من شدات اخرى إذا قمت بشحن عدد محدد من الشدات.
طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي
بعد البحث الشديد عن طريقة شحن شدات ببجي موبايل من الموقع الرسمي يمكن الان لجميع محبي ولاعبي لعبة ببجي موبايل القيام بشحن شدات بطريقة آمنة تمامًا، وذلك لان الشحن يكون عبر الموقع الرسمي وليس من خلال أي موقع آخر غير رسمي ، وذلك بعد تعرض الكثير من اللاعبين لسرقة حسابهم بسبب شحنهم لشدات عبر مواقع غير رسمية أو مواقع غير معروفة، لكن مؤخرًا قد اعلنت ادارة لعبة ببجي أن موقع midasbuy هو الموقع الوحيد الرسمي لهم والذي يمكن من خلاله شحن شدات دون هكر وبطريقة آمنة.
خطوات شحن شدات ببجي موبايل
- أولًا قم بالدخول إلى موقع midasbuy الرسمي الخاص بلعبة ببجي لشحن الشدات.
- بعد الدخول إلى الموقع قم بتسجيل الدخول به او انشاء حساب جديد.
- قم بالنقر على كلمة “شراء” ضمن جميع الخدمات المتاحة أمامك في الموقع.
- ثم قم بإدخال معرف اللاعب او كما يطلق عليه الاي دي الخاص باللاعب.
- قم بتحديد الدولة الخاصة بك.
- قم بالضغط على طريقة الدفع واختر طريقة الدفع المناسبة لك.
- اضغط متابعة بعد تسجيل رقم الهاتف.
- سيصدر لك كود على رقم الهاتف في رسالة نصية.
- قم بإدخاله في خانة “ادخل كود التحقق”
- وهكذا تكون قمت بشراء شدات ببجي من خلال الموقع الرسمي.
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