نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هاتف Oppo Find X3 pro Mars Edition | المواصفات والحجز في المقال التالي

عمر شويل - جدة نجحت المركبة الصينية Tianwen-1 في الهبوط علي سطح كوكب المريخ ، وكتقديراً لهذه المهمة أعلنت شركة أوبو – Oppo عن إطلاق إصدار خاص من هاتف Oppo Find x3 pro تحت مسمي Find X3 pro Mars Exploration Edition .

يأتي هذا الإصدار بالإختيار الخامس من ألوان الهاتف وهو الرمادي ، هذا اللون مستوحى من من الفضاء الخارجي ، فالهاتف متوفر بالفعل بالألوان : الأسود ، الأزرق ، الأبيض وأخيراً Cosmic Mocha .

ظهر الهاتف مصنوع من زجاج AG عالي الضباب مع لمعان معدني لتحقيق نسيج المواد من الفضاء الخارجي ، كذلك يحتوي علي شكل المريخ ومحطة الفضاء الصينية حيث هبطت المركبة.

بالإضافة إلى ذلك ، يأتي الإصدار Find X3 Pro Mars Exploration Edition مزودًا بثلاثة مرشحات لونية للمريخ ، تساعد الصور الملتقطة على الأرض في الحصول على مظهر يشبه المريخ.

علاوة على ذلك ، يتميز الهاتف الذكي ذو الإصدار الخاص بثيم مخصص للمريخ ، بينما تُظهر لك الخلفيات الديناميكية شروق الشمس وغروبها جنبًا إلى جنب مع التغييرات في الضوء والظل على الكوكب الأحمر في أربع أوقات مختلفة – الصباح والظهيرة والمساء والليل.

يأتي الإصدار Oppo Find X3 Pro Mars Exploration Edition في عبوة خاصة للبيع بالتجزئة ، وعلى عكس الإصدار الأصلي ، يتم تقديم هذا في تكوين ذاكرة واحدة – ذاكرة وصول عشوائي سعتها 16 جيجابايت وتخزين 512 جيجابايت.

مواصفات الهاتف :

تظل باقي مواصفات هذا الإصدار كما هي في النموذج العادي ، مما يعني أنك تحصل على أحدث معالجات شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 888 ، وواجهة أوبو الخاصة ColorOS 11.2 المستندة إلى نظام تشغيل Android 11 ، وشاشة QHD + LTPO AMOLED بقياس 6.7 بوصة مع تردد يصل إلى 120 هرتز ، وماسح ضوئي لبصمات الأصابع ، أما البطارية فتصل سعتها إلي 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 65 وات والشحن اللاسلكي بقدرة 30 وات.

الكاميرات :

بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي ، يحتوي Find X3 Pro Mars Exploration Edition على خمس كاميرات مدمجة – كاميرا سيلفي 32 ميجابيكسل داخل فتحة الثقب ، مع إعداد الكاميرا الرباعية في الخلف الذي يشتمل على 50 ميجابيكسل أساسية ، و 50 ميجابيكسل فائقة السرعة ، و 13 ميجابيكسل ، وعدسة ماكرو 3 ميجابيكسل.

سعر الإصدار Oppo Find X3 pro Mars Exploration Edition:

يبلغ 6999 يوان صيني (1090 دولارًا / 895 يورو) وهو جاهز بالفعل للطلبات المسبقة في الصين ، مع بدء المبيعات من يوم 16-5-2021.