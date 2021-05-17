أسعار سيارة جيتور X70 موديل 2021 في مصر

تقدم شركة جيتور الصينية نسختها X70 داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، و تنتمي هذه النسخة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تضم باقة من وسائل الأمن و السلامة، إلى جانب أنظمة التحكم و الرفاهية.
قدرت الابعاد الهيكلية لـ جيتور X70 موديل 2021 بنسبة طول بلغت 4720 مم، و بعرض 1900 مم، و 1695 مم للارتفاع، مع مساحة تخزين خلفية تسع لـ 1260 لتر.
زودت السيارة جيتور X70 موديل 2021 بفرامل مانعة للانغلاق، و برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و فرامل يد كهربائية، و خاصية متابعة ضغط الإطارات، و مرايات جانبية كهربائية، مع مستشعرات ركن خلفية، و مثبت سرعة، و كاميرا لسهولة عملية الاصطفاف.
دعمت السيارة بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1498 سي سي "تيربو"، يستطيع ان ينتج قوة قدرها 147 حصان، و 210 نيوتن/متر من عزم الدوران، مع سرعة قصوى تصل لـ 180 كم، و تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.
و ترتكز جيتور X70 موديل 2021 على عجلات رياضية بلغ قياسها 18 بوصة، بينما تضم من الداخل نظام صوتي و ترفيهي مكون من 6 مكبرات صوتية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة يبلغ قياسها 10 بوصة.
و يبلغ سعر السيارة جيتور X70 موديل 2021 داخل السوق المصري بقيمة قدرها :
الفئة الاولى أوتوماتيك موديل COMFORT 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 304,800 جنيه.
الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LUXURY 2021 محرك 1500 سي سي تيربو بسعر 337,800 جنيه.
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