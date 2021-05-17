هاتف هواوي P50 Pro : تصميم فريد وقدرات فائقة في هاتف هواوي الجديد

هاتف هواوي P50 Pro، شركة هواوي من أكثر الشركات التي اتخذت شهرة واسعة في مجال الاتصالات اللاسلكية، والتي أنشأها رن تشينغ فاي عام 1987، واستطاعت من تلك اللحظة نشر خدماتها ومنتجاتها في ما يزيد عن 170 دولة حول العالم، وفي 2011 قدمت خدماتها إلى 45 مشغل اتصالات، وقد وصل عدد شركات هواوي إلى 1500 شركة لتقدم خدماتها المتنوعة إلى 3/1 سكان العالم، وقد احتلت شركة هواوي الترتيب الأول في إنتاج الهواتف الذكية.

مواصفات هاتف هواوي P50 Pro

أما بالنسبة مواصفات هاتف هواوي P50 Pro بعد الأرباح الهائلة التي حققتها شركة هواوي في جميع الأسواق حول العالم، قامت مطلع العام الجاري بإطلاق هاتف هواوي P50 Pro، وسنتعرف على مواصفاته سوياً.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 11، ويتوفر بالألوان الأبيض والأسود فقط.

شاشة الهاتف من نوع OLED تعمل باللمس، حجمها 6.58 بوصة بدقة 1200*2640 بكسل.

ذاكرة الهاتف بأحجام مختلفة وفقاً الإصدار ( 256 جيجا بايت، 512 جيجا بايت، 8 جيجا بايت، 12 جيجا بايت).

كاميرا الهاتف خماسية بدقة تصل إلى 50 ميجا بكسل للكاميرا الأولى، 8 ميجا بكسل للكاميرا الثانية والثالثة، أما الكاميرا الرابعة دقتها 40 ميجا بكسل، والكاميرا الخامسة مزودة بمستشعر TOF ثلاثي الأبعاد.

بطارية الهاتف من النوع ليثيوم بوليمر سعة 4200 مللي أمبير لا يمكن إزالتها، كما أنها تتمتع بخاصية الشحن السريع بقوة 40 وات، وشحن لاسلكي قوته 40 وات.

سعر هاتف هواوي P50 Pro

سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة أسعار الهاتف في معظم الدول العربية وكذلك في دولة الهند لهذا نتعرف على اسعار هاتف هواوي P50 Pro: