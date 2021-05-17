مواصفات سيارة lexus lx 2021 وسعر سيارة lexus lx شركة lexus إحدى الشركات اليابانية التي تهتم بتصنيع السيارات الفارهة، وهي تابعة لشركة تويوتا ، وقد حرصت الشركة منذ نشأتها على الوصول إلى درجة مرموقة بين شركات السيارات الكبرى مع الالتزام بدرجات الكفاءة والتميز في مواصفات سياراتها، واستطاعت أن تحظى على ثقة عدد كبير من العملاء الأمريكيين في استفتاء مؤسسة ج.د باور الأمريكية آخرها عام 2018، وكانت قد ازدادت مبيعات الشركة منذ عام 2000.

مواصفات سيارة lexus lx 2021

مواصفات سيارة lexus lx 2021 حيث قامت شركة lexus مؤخراً بطرح الإصدار الجديد من سيارتها، وهي إحدى سيارات فئة SUV كبيرة الحجم والتي تعد الأكثر مبيعا حول العالم، وسنتعرف سوياً على أهم مواصفات السيارة.

السيارة مزودة بمحرك V8 سعة 5700 سي سي، وقوة 362 حصان، وعزم 500 نيوتن لكل متر، كما أنه مزود بتقنية توقيت الصمام المتغير، بالإضافة إلى ميزة التحكم الذكي المزدوج الذي يحسن من معدل كفاءة استهلاك الوقود، ويوجد بالسيارة خزان وقود يسع ل 138 لتر.

تتميز السيارة بتصميم رائع وراقي، حيث تعد نسخة فخمة إذا تم مقارنتها بسيارة تويوتا لاندكروزر، حيث يوجد بمقدمة السيارة شبكة تهوية مغزلية، ومصابيح LED مزودة بخاصية التحكم التلقائي للضوء العالي.

تحتوي السيارة من الداخل على شاشة 12.3 بوصة، بالإضافة إلى شاشات 11.6 إنش للمقاعد الخلفية، ومشغل DVD، ونظام تشغيل المحرك عن بعد.

سعر سيارة lexus lx 2021

أما بالنسبة سعر سيارة lexus lx 2021 يرغب العديد من محبي سيارات لكزس في معرفة سعر سيارة lexus lx 2021، حيث يتراوح سعر السيارة داخل المملكة العربية السعودية ما بين 485,990 ريال إلى 511,865 ريال، وفي مصر يتراوح سعرها ما بين 2 مليون و42 ألف وحتى 2 مليون و 150 ألف جنيه مصري.