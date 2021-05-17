نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Realme 8 5G مميزاته وعيوبه| سعر ومواصفات ريلمي 8 5جي في المقال التالي

عمر شويل - جدة Realme 8 5G، مميزاته وعيوبه، يتغير عالم الهواتف الذكية، لذا تأتي معظم العلامات التجارية بتقنيات جديدة، كم عدد الشركات التي تقدم تقنية 5G للاستحواذ على السوق؟ نظرًا لأن هذا سيكون المستقبل، فقد كانت شبكة 5G خيارًا لا مفر منه لرائد السوق، وأطلقت ريلمي بالفعل Realme 8 الجديد بتقنية 5G، وهو خليفة Realme 8 Pro، هذا هو السبب الرئيسي لإطلاق الهاتف الذكي Realme 5G. كانت توقعات إطلاق هذا الهاتف في شهر مارس، ولكن بسبب بعض المشاكل، أطلقت العلامة التجارية إصدار Realme 8 5G في 28 أبريل 2021، ونظرًا لأنه هاتف طال انتظاره لمحبي ريلمي، فإن بعض الميزات تستحق ذلك بالفعل، لنبدأ مراجعة مفصلة للهاتف الذكي Realme 8 5G.

مراجعة Realme 8 5G

سوف نسلط الضوء في هذه المراجعة على ما يلي:

يأتي مع شاشة IPS LCD قياس 6.5 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز يوفر تجربة مشاهدة سلسة وواضحة.

يوفر Android 11، المصحوب بواجهة Realme UI 2.0 المخصصة ، تجربة مخصصة.

تأتي قوة تجربة الألعاب الخاصة بك من مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 700 5G، والتي تعد مناسبة تمامًا لهذه الميزانية.

ستستمتع بالتفوق مع الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل التي توفر بعض اللقطات المثالية.

يأتي Realme 8 5G مزودًا ببطارية Li-Po 5000 مللي أمبير غير قابلة للإزالة والتي يتم شحنها من الشاحن السريع بقوة 18 واط.

التصميم والعرض

كانت العلامة التجارية ريلمي نقطة جذب لكثير من الناس بسبب تصميمها، أشعة اللون التي تنتشر عبر لوحة الكاميرا ذات الشكل المربع في الخلف تجعل الهاتف ممتعًا للغاية، ويوفر تأثير المرآة المتميز رؤية ديناميكية للهاتف، مع بعض الألوان الساحرة واللائقة المتوفرة في الأسواق، يعطي الهاتف لمسة متطورة وخيارات ثنائية اللون، مثل الأسود والازرق التي تجعل هاتف Realme 8 5G متميزًا عن الهواتف الاخرى، إذا كنت حريصًا جدًا، فقد يكون الخيار الأول هو الأفضل لك ستحصل على هاتف حديث وخفيف الوزن بهيكل رفيع، بوزن 185 جرام، لن تشعر وكأنك تحمل أي شيء في يدك، إضافة إلى مستشعر بصمة الأصبع إلى الشريط الجانبي يجعلك تشعر بالراحة لفتح هاتفك بلمسة عصرية، يضيف قسم الشاشة بعض الميزات المذهلة مع معدل التحديث 90 هرتز مسؤول عن تجربة مشاهدة سلسة وواضحة، وتعتبر شاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة مقياسًا قياسيًا لمعظم الهواتف الذكية اليوم، مع سطوع نموذجي يبلغ 480 شمعة، قد تضطر إلى مواجهة بعض الصعوبات في ضوء الشمس الساطع، ولكن يمكن أن يصل سطوعه إلى 600 شمعة للحصول على عرض أفضل للشاشة، لا توجد مشكلة في اللون والتباين في الهاتف، حيث أن شاشته بدقة Full HD 1080p.

الذاكرة والأجهزة الداخلية

قد يكون الهاتف كيانًا منخفض الميزانية في السوق، لكن ميزاته رائعة حقًا، يمكنك تخصيص هاتفك بسبب واجهة مستخدم Realme 2.0 المدمجة، وللحصول على مزيد من التخصيص مع هاتفك، يوفر نظام التشغيل Android 11 OS تطابقًا مثاليًا بالإعدادات المناسبة والخيارات المخصصة، ويعمل هذا الهاتف بكفاءة، بخصوص احتياجات الألعاب الأساسية اليوم هي مجموعة شرائح Qualcomm Snapdragon، ولكن هنا على الهاتف الذكي Realme 8 5G، لن تشعر بخيبة أمل كبيرة مع أداء شرائح MediaTek Dimensity 700 مقاس 7 نانومتر، وتوفر مجموعة الشرائح 7 نانومتر سرعة تصل إلى 2.2 جيجاهرتز مع اثنين من النوى وتأتي النوى الستة الأخرى بسرعة ساعة 2.0 جيجاهرتز.

لتجربة الألعاب الخاصة بك، هذا المزيج قياسي بما فيه الكفاية، إضافة مهمة أخرى لهذا الهاتف هي وحدة الرسومات Mali-G57 MC2 التي تقدم صورًا عالية الجودة، ويأتي هذا الهاتف مع الإصدار 4 المميز بشكل ملحوظ في هذه الميزانية، على الرغم من أن 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي مع 64 جيجابايت قياسية، يمكنك أيضًا اختيار 128 جيجابايت إذا لم تكن راضيًا عن ذلك، فلا يزال لديك خيارات للاختيار بين 6 جيجابايت و 8 جيجابايت، والتي تأتي مع 128 جيجابايت من الذاكرة الداخلية، ونظرًا لأن فتحة البطاقة المخصصة تأتي مع 3 أقسام، قسمان لبطاقات SIM والآخر لبطاقات microSD، يمكنك توسيع سعة التخزين حتى 1 تيرابايت.

الكاميرا

مع جميع الميزات الديناميكية، تتميز اللوحة الخلفية بكاميرا ثلاثية بدقة 48 ميجابكسل توفر صورًا مذهلة بتفاصيل دقيقة، إذا كنت حريصًا جدًا على تفاصيل الصور القريبة، فإن الماكرو 2 ميجابكسل وكاميرا العمق 2 ميجابكسل مفيدة في هذه المرحلة، يمكنك التقاط بعض الصور المذهلة بالكاميرا الرئيسية، وهناك العديد من خيارات التكوين التي يمكنك تطبيقها قبل التقاط صورة بمساعدة مرشحات برنامج الكاميرا، يمكنك التقاط صور منخفضة الإضاءة ولكن لا تزال هناك بعض القيود، من ناحية أخرى، يساعدك هاتف Realme 8 5G بكاميرا سيلفي 16 ميجا بكسل بالذكاء الاصطناعي على التقاط بعض الصور الرائعة سواء كنت في الداخل أو في الهواء الطلق لا يه ، يتم ضبط الكاميرا الأمامية بواسطة الأضواء أما بالنسبة لتسجيل الفيديو، يمكنك تسجيل دقة تصل إلى 1080 بكسل بالكاميرا الأمامية والخلفية، إذا كنت تبحث عن آلية تثبيت للفيديو الخاص بك، فقد تشعر بخيبة أمل لأنه لا يحتوي على ميزة EIS الجيروسكوبية، بشكل عام يوفر هذا الهاتف بعض النتائج المرضية في الميزانية.

البطارية وغيرها من الميزات الأخرى

اللعب بارتياح كبير أثناء استخدام شبكة 5G هو أولوية الهاتف الذكي Realme 8 5G، لأنه يأتي مع بطارية Li-Po 5000 mAh ويمكنك مشاهدة 10 ساعات من مقاطع الفيديو الثابتة يوميًا ويمكن أن يستغرق الشاحن السريع بقوة 18 وات ساعة ونصف لشحن هاتفك بالكامل، بخصوص المستشعرات هناك مستشعرات أخرى مثل مقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والبوصلة، ومكبر الصوت، ومقبس 3.5 ملم مع صوت 24 بت / 192 كيلو هرتز متوفرة للحصول على أداء سلس، الآن عند الوصول إلى السعر، ستحصل على هذا الهاتف بالسعر المتوقع 320 دولارًا ، مما يضع هذا الهاتف في قائمة هواتف 5G ذات الأسعار المعقولة.

تفاصيل مواصفات Realme 8 5G

في الأسفل ، يمكنك رؤية المواصفات الكاملة للهاتف الذكي Realme 8 5G.

شبكة – 2G ، 3G ، 4G ، 5G

أعلن – في أبريل 2021

بطاقة – SIM المزدوجة

الأبعاد – 6.40 × 2.94 × 0.33 بوصة

الوزن – 185 جرام

مقاس – 6.5 بوصة

الحماية – لا

الدقة – 1080 × 2400 بكسل

نظام التشغيل – Android OS 11 و Realme UI 2.0

مجموعة شرائح – 7 نانومتر – ميديا ​​تيك MT6833 الأبعاد 700 5G

فتحة البطاقة – نعم (فتحة مخصصة)

رام – 4 جيجا، 6 جيجا، 8 جيجا

ذاكرة داخلية – 64 جيجا و 128 جيجا

UFS 2.1.2 تحديث

الكاميرا – 48 ميجابيكسل (واسعة) 2 ميجابكسل (ماكرو)، 2 ميجابكسل (العمق)، فلاش LED ، HDR ، بانوراما، حد أقصى – 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية

سيلفي – 16 ميجابيكسل (واسعة)، HDR، حد أقصى – 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية

مكبر الصوت – نعم

3.5mm – jack نعم

صوت – 24 بت / 192 كيلو هرتز، WLAN Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac ، ثنائي الموجات ، Wi-Fi Direct ، نقطة فعالة

بلوتوث – 5.1 ، A2DP ، LE

GPS – نعم ، مع A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO و QZSS

NFC – نعم

منفذ الأشعة – تحت الحمراء

راديو- لا

USB USB Type-C 2.0- USB أثناء التنقل

مستشعرات – البصمة الجانبية ، التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة

بطارية- ليثيوم بو 5000 مللي أمبير

شحن- سريع 18 وات

الألوان- الأزرق والأسود

السعر- المتوقع 320 دولار

مميزات وعيوب Realme 8 5G

في الأسفل، يمكنك رؤية قائمة إيجابيات وسلبيات (مزايا وعيوب) الهاتف الذكي Realme 8 5G.

المميزات

هاتف 5G ميسور التكلفة.

معدل التحديث 90 هرتز مع سطوع الشاشة المناسب.

أداء لائق مع شرائح MediaTek.

فتحة بطاقة micro SD مخصصة.

بطارية ضخمة بقدرة 5000 مللي أمبير.

دعم الشحن السريع بقوة 18 وات.

العيوب

متوسط ​​أداء الكاميرا.

منفذ USB من النوع C 2.0 بدلاً من 3.0.

بدون أي حماية من زجاج الغوريلا.

لا يوجد شحن لاسلكي.

شاشة IPS LCD بدلاً من AMOLED.

لا يوجد تسجيل فيديو بدقة 4K.

استنتاج

يعد Realme 8 5G أحد أكثر الهواتف الذكية التي تدعم 5G بأسعار معقولة في السوق، وقد ترضيك بعض الميزات والبعض الآخر قد لا يرضيك ولكن بهذا السعر، يتميز هذا الهاتف ببعض الميزات الرائعة الموجودة حاليًا في صدارة السوق ونظرًا لاكتساب العلامة التجارية بعض السمعة، فهم في شركة ريلمي متأكدون من مستقبل التكنولوجيا، الآن حان الوقت لمعرفة ما إذا كان Realme 8 5G يمكنه الاستيلاء على السوق أم لا، إذا كان الهاتف غير متوفر في منطقتك وتبحث عن شيء مختلف، فإن Samsung Galaxy A71 و شاومي مي سي سي 9 برو هما أفضل الخيارات حتى يتوفر Realme 8 5G.