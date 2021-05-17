نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر و موصفات موبايل شاومي نوت 10 برو Xiami Redmi Note 10 Pro والمميزات والعيوب في المقال التالي

عمر شويل - جدة لنتعرف معا علي موبايل شاومي نوت 10 برو Xiami Redmi Note 10 Pro، لقد أعلنت شركة شاومى عن افضل واقوي هواتفها في سلسلة ال Redmi Note، وهو Xiami Redmi Note 10 pro ويأتي الهاتف بأفضل المميزات وبسعر مناسب جدا، معالج الهاتف Snapdragon 732G وسوف نعرض لحضراتكم باقي موصفات ومميزات وعيوب وسعر الهاتف، ويعد الهاتف من اقوي الهواتف والأكثر تواجدا علي الساحة في خلال الوقت الحالي، وخلال الفترة الماضية تعد شركة شاومي من افضل الشركات وتنتج العديد من الهواتف المميزة بأسعار مناسبة ورخيصة.

موبايل شاومي نوت 10 برو

لنتحدث معا عن جميع موصفات الهاتف Xiami Redmi Note 10 Pro والمميزات والعيوب والسعر في مصر والسعودية والإمارات.

موصفات هاتف Xiami Redmi Note 10 Pro

يدعم الهاتف IR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق الهاتف.

يدعم أيضا التقارب اللاتلامسي ال NFC.

يقاوم الهاتف قطرات الماء الخفيفة.

تصنيع الهاتف من الزجاج مع فريم من البلاستيك.

أبعاد الهاتف 8.1×76.5×164 ملم مع وزن 193 جرام.

يتوفر الهاتف بالعديد من الإصدارات، الإصدار الأول يأتي بسعة 64 جيجا مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت (رامات)، الإصدار الثاني يأتي بسعة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت (رامات)، الإصدار الثالث يأتي بسعة 128 جيجا مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت (رامات).

وتأتي الشاشة من نوع AMOLED بمساحة 6.67 انش بجودة FHD+ بدقة 1080ْx2400 بكسل، وإضافة خاصية ال HDR 10 والتردد الأعلى 120Hz لتحصل الشاشة علي افضل استجابة ممكنة أثناء اللعب.

أداء الهاتف يأتي بمعالج Snapdragon 732G بتكنولوجيا ال 8 نانو.

الكاميرا الخلفية بارزه قليلا عن ظهر الهاتف وتأتي بكاميرا رباعية 108+8+5+2 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية 16 ميجا بكسل.

نظام التشغيل اندرويد 11.

البطارية 5020 مللي أمبير.

يتوفر بثلاث اللون ورمادي وازرق والبرونز.

مميزات هاتف Xiami Redmi Note 10 Pro

سوف نتحدث عن افضل واهم المميزات التي توجد في الهاتف.

يدعم الهاتف شريحتين وكارت مميوري في نفس الوقت.

شحن سريع بقوة 33 واط.

سماعات خارجية بصوت استيريو.

تصوير الفيديوهات بجودة ال 4k ولكن بدون ثبات إلكتروني علي ال 4k.

تصميم عصري زجاجي رائع كما انه طارد للماء.

الكاميرا الخلفية تقدم أداء اكثر من رائع.

الشاشة من افضل الشاشات في نفس الفئة، فإنها من النوع اموليد بتردد عالي.

عيوب هاتف Xiami Redmi Note 10 Pro

لنتعرف علي اهم العيوب التي توجد في الهاتف ولكن لا توثر كثيرا علي جودة الهاتف.

الكاميرا الخلفية بارزة عن ظهر الهاتف مما يعرضها للكسر او الخدش.

لا تأتي سماعات الأذن مرفقة بعلبة الهاتف.

ضعف أداء الكاميرا الأمامية.

يتم استنزاف البطارية سريعا أثناء تشغيل وضع 120 هرتز.

سعر هاتف Xiami Redmi Note 10 Pro

لنتعرف معا علي أسعار الهاتف في السوق المصري.

للنسخة سعة 64 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4300 جنية مصري.

للنسخة سعة 128 جيجا مع 6 جيجا رام بسعر 4800 جنية مصري.

للنسخة سعة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 5100 جنية مصري.

للنسخة سعة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1099 ريال سعودي.

للنسخة سعة 128 جيجا مع 8 جيجا رام بسعر 1099درهم إماراتي.

لقد تعرفنا معا علي موصفات موبايل شاومي نوت 10 برو Xiami Redmi Note 10 Pro واهم المميزات والعيوب والسعر في مصر والسعودية والإمارات واستعرضنا لحضراتكم كل ما يمز الهاتف.