سعر ومواصفات apple ipad pro 2021 الجديد من شركة أبل بمعالج M1

ipad pro 2021 ، جهاز التابلت الأحدث التي أعلنت عنه مؤخرا شركة أبل العالمية الذي أنتظره الكثير من الأشخاص بشغف كبير نظرا لما يوجد فيه من مميزات كثيرة وتطورات أكثر، يأتي جهاز ipad 2021 pro بمعالج M1 الغني عن التعريف، كما صرحت شركة أبل أن جهاز ايباد برو 2021 يأتي بأداء أسرع بنسبة 50% مقارنة مع الجيل السابق، وأيضا سرعة في الأداء في معالجة الرسومات بنسبة تصل إلى 40%، كما تبلغ سعته التخزينية حتي 2 تيرا بايت مع 16 جيجا بايت رام، هذا بالإضافة إلى أن الجهاز يدعم شبكات الجيل الخامس والإصدار الأخر منه يدعم الواي فاي، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على سعر ومواصفات الايباد الجديد 2021 من شركة أبل العالمية، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

مواصفات ipad pro 2021

يتوفر ipad pro 2021 بإصدارين مختلفين، الإصدار الأول بشاشة 11 بوصة، والإصدار الثاني بشاشة 12.9 بوصة .

بإصدارين مختلفين، الإصدار الأول بشاشة 11 بوصة، والإصدار الثاني بشاشة 12.9 بوصة . يأتي الجهاز بإبعاد 280.6*214.9*6.4 ملم، بوزن 682 جرام لنسخة الواي فاي، وبوزن 685 جرام لنسخة الجيل الخامس .

يأتي الجهاز بشاشة ( LIQUID RETINA XDR ) بسطوع 1000 NITS .

يدعم الجهاز تقنية ( DOLBY VISION ) .

يدعم احدث ايباد ابل 2021 شبكات الجيل الخامس ( 5G ) .

شبكات الجيل الخامس ( 5G ) . الجهاز مزود بمعالج M1 من شركة أبل بإداء أسرع بنسبة 50% مقارنة مع الجيل السابق .

يدعم الجهاز ( THUNDERBOLT, USB4 ) .

سعة apple tablet pro 2021 التخزينية 2 تيرابايت ورام 16 جيجا بايت .

التخزينية 2 تيرابايت ورام 16 جيجا بايت . يأتي الجهاز بعدد 2 كاميرا خلفية إحداهما ( ULTRA WIDE )، الكاميرا الرئيسية تأتي بدقة 12 ميجا بكسل والأخري بدقة 10 ميجا بكسل كما يوجد به مستشعر ( LIDAR ) .

غطاء لوحة مفاتيح الجهاز ( MAGIC KEYBOARD ) .

يدعم الجهاز القلم الرقمي من شركة أبل ( APPLE PENCIL ) .

يأتي ايباد 2021 برو بكاميرا أمامية ( ULTRA WIDE ) ذات أداء أفضل من المعتاد، بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ، كما تدعم الكاميرا الأمامية تسجيل الفيديوهات بدقة 1080P HD .

بكاميرا أمامية ( ULTRA WIDE ) ذات أداء أفضل من المعتاد، بدقة 12 ميجا بكسل بفتحة عدسة F/2.4 ، كما تدعم الكاميرا الأمامية تسجيل الفيديوهات بدقة 1080P HD . يوجد في الجهاز 5 ميكروفونات .

يوجد في الجهاز 4 سماعات لتجربة أداء صوتي افضل من المعتاد .

شاشة الجهاز مقاومة لطخات بصمات الأصابع إثناء أستخدام الجهاز بصفه عامة .

يأتي ايباد ابل ٢٠٢١ بخاصية بصمة الوجه لتأمين الجهاز .

بخاصية بصمة الوجه لتأمين الجهاز . يأتي الجهاز ببطارية غير قابله للإزاله بقوة 40.88 واط .

يدعم الجهاز الشحن السريع بقوة 18 واط .

يأتي جهاز ايباد ابل ٢٠٢١ مزود بمساعد SIRI الصوتي .

مزود بمساعد SIRI الصوتي . نظام تشغيل الجهاز هو ( IPADOS 14.5 ) .

يتوفر الجهاز باللون الفضي والأسود الرمادي .

سعر ipad pro 2021

سعر ipad pro 2021 في السعودية هو 5435 ريال سعودي .

في السعودية هو 5435 ريال سعودي . سعر ايباد برو 2021 في مصر هو 22600 جنيه مصري .

في مصر هو 22600 جنيه مصري . سعر Ipad Pro في الإمارات هو 5320 درهم إماراتي .

علما بأنه تم استقبال طلبات الحجز المسبق لجهاز ipad pro 2021 بداية من يوم 22 أبريل 2021 ، كانت هذه هي أهم مواصفات جهاز ايباد ابل 2021 وسعرة في المملكة العربية السعودية .