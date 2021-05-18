مواصفات موبايل شاومي مي 11 لايت ومعرفة سعر وميزات وعيوب هاتف Xiaomi Mi 11 Lite

تعرف علي مواصفات موبايل شاومي مي 11 لايت وعلي سعره الهاتف في مصر والوطن العربي وتعرف أيضا علي مميزات وعيوب هاتف Xiaomi Mi 11 Lite، شركة شامي أعلنت مؤخرا عن أصدار هاتفها الجديد Xiaomi Mi 11 Lite الذي يعمل بنظام تشغيل ال4G، وينضم هذا الهاتف ضمن سلسلة الMi 11 الموجودة في الأسواق.

مواصفات موبايل شاومي مي 11

هذه المواصفات خاصة بالنسخة ال4G من موابيل Xiaomi Mi 11 Lite، والتي أصبحت متاحة الآن في مصر والوطن العربي، ويمكنك أيضا التعرف علي موصفات وسعر موبايل شاومي نوت 10 برو.

معالج الهاتف: ثماني النواة 732G، كما انه يعمل بتكنولوجيا 8 نانو.

الهاتف يدعم شرحتين اتصال من نوعيه ال Non Sim.

يدعم الهاتف الاتصال اللاتلامسي الموجود في ال Nfc

يأتي الموبايل بظهر من الزجاج مع وجود فريم من البلاستيك.

الموبايل يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني 2G وتدعم الجيل الثالث 3G، كما انه يدعم أيضا شبكات الجيل الرابع 4G.

تأتي الشاشة بحجم 6.55 بوصة وتأتي الشاشة من نوع AMOLED وبجودة الFHD، كما أنها تعمل بدقة 1080× 2400 بكسل.

الشاشة تدعم بHDR10 وتدعم ال 10Bit Color وذلك لعرض اكثر من مليار لون، كما توجد طبقة حماية للشاشة لكي تحميها من الخدوش أو الكسور

باقي موصفات موبايل Xiaomi Mi 11 Lite

تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 مع وجود مستشعر من سوني.

تأتي الكاميرا الخلفية بكاميرا ثلاثية حيث أنها تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 مع مستشعر من سامسونح.

الهاتف متوفر بأكثر من أصدار من الذاكرة الصلبة ومن الذاكرة العشوائية المتاحة، بإصدار أول وتأتي الذاكرة الصلبة بمساحة 128 جيجا بايت مع وجود ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.

أداء الموبايل يوجد بمعالج من شركة كوالكم مع وجود معالج رسومي من نوع ال 618 Adreno.

الهاتف يدعم تحديد الموقع الجغرافي الGPS كما انه يدعم انظمه الملاحة الأخري.

الهاتف يدعم مستشعر البصمة الخاص بالأمان كما انه يدعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.

بطارية الهاتف تأتي بسعة 4250 ميللي أمبير كما أنها تدعم الشحن السريع.

الهاتف متوفر باللون الزهري والأزرق واللون الأسود أيضا.

مميزات موبايل Xiaomi Mi 11 Lite

يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغل اندرويد 11 مع واجهة شامي الحديثة.

تصميم الهاتف عصري وخامة من الزجاج وبألوان مميزة.

يدعم الهاتف ال Nfc ويدعم أيضا ال IR Blaster.

الهاتف يدعم نظام الIR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق الهاتف.

رأس الشاحن سريع يصل إلي 33 واط، كما يأتي انه يتم شحن بطارية الهاتف في أقل من ساعة.

معدل سمك الموبايل قليلة مع وزنه الخفيف وهذا يجعل الهاتف سهل حمله بيد واحدة.

تجربه الصوت مميزة جدا وذلك بفضل صوت الاستيريو التي بها سماعات الأسبيكر المزدوجة.

عيوب وسعر موبايل شاومي مي 11 لايت