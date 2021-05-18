- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات موبايل شاومي مي 11 لايت ومعرفة سعر وميزات وعيوب هاتف Xiaomi Mi 11 Lite في المقال التالي
تعرف علي مواصفات موبايل شاومي مي 11 لايت وعلي سعره الهاتف في مصر والوطن العربي وتعرف أيضا علي مميزات وعيوب هاتف Xiaomi Mi 11 Lite، شركة شامي أعلنت مؤخرا عن أصدار هاتفها الجديد Xiaomi Mi 11 Lite الذي يعمل بنظام تشغيل ال4G، وينضم هذا الهاتف ضمن سلسلة الMi 11 الموجودة في الأسواق.
مواصفات موبايل شاومي مي 11
هذه المواصفات خاصة بالنسخة ال4G من موابيل Xiaomi Mi 11 Lite، والتي أصبحت متاحة الآن في مصر والوطن العربي، ويمكنك أيضا التعرف علي موصفات وسعر موبايل شاومي نوت 10 برو.
- معالج الهاتف: ثماني النواة 732G، كما انه يعمل بتكنولوجيا 8 نانو.
- الهاتف يدعم شرحتين اتصال من نوعيه ال Non Sim.
- يدعم الهاتف الاتصال اللاتلامسي الموجود في ال Nfc
- يأتي الموبايل بظهر من الزجاج مع وجود فريم من البلاستيك.
- الموبايل يدعم شبكات اتصال الجيل الثاني 2G وتدعم الجيل الثالث 3G، كما انه يدعم أيضا شبكات الجيل الرابع 4G.
- تأتي الشاشة بحجم 6.55 بوصة وتأتي الشاشة من نوع AMOLED وبجودة الFHD، كما أنها تعمل بدقة 1080× 2400 بكسل.
- الشاشة تدعم بHDR10 وتدعم ال 10Bit Color وذلك لعرض اكثر من مليار لون، كما توجد طبقة حماية للشاشة لكي تحميها من الخدوش أو الكسور
باقي موصفات موبايل Xiaomi Mi 11 Lite
- تأتي الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 مع وجود مستشعر من سوني.
- تأتي الكاميرا الخلفية بكاميرا ثلاثية حيث أنها تأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8 مع مستشعر من سامسونح.
- الهاتف متوفر بأكثر من أصدار من الذاكرة الصلبة ومن الذاكرة العشوائية المتاحة، بإصدار أول وتأتي الذاكرة الصلبة بمساحة 128 جيجا بايت مع وجود ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجا بايت.
- أداء الموبايل يوجد بمعالج من شركة كوالكم مع وجود معالج رسومي من نوع ال 618 Adreno.
- الهاتف يدعم تحديد الموقع الجغرافي الGPS كما انه يدعم انظمه الملاحة الأخري.
- الهاتف يدعم مستشعر البصمة الخاص بالأمان كما انه يدعم فتح الهاتف عن طريق بصمة الوجه.
- بطارية الهاتف تأتي بسعة 4250 ميللي أمبير كما أنها تدعم الشحن السريع.
- الهاتف متوفر باللون الزهري والأزرق واللون الأسود أيضا.
مميزات موبايل Xiaomi Mi 11 Lite
-
يأتي الهاتف بأحدث نظام تشغل اندرويد 11 مع واجهة شامي الحديثة.
-
تصميم الهاتف عصري وخامة من الزجاج وبألوان مميزة.
-
يدعم الهاتف ال Nfc ويدعم أيضا ال IR Blaster.
-
الهاتف يدعم نظام الIR Blaster الخاص بالتحكم في الأجهزة الكهربائية عن طريق الهاتف.
-
رأس الشاحن سريع يصل إلي 33 واط، كما يأتي انه يتم شحن بطارية الهاتف في أقل من ساعة.
-
معدل سمك الموبايل قليلة مع وزنه الخفيف وهذا يجعل الهاتف سهل حمله بيد واحدة.
-
تجربه الصوت مميزة جدا وذلك بفضل صوت الاستيريو التي بها سماعات الأسبيكر المزدوجة.
عيوب وسعر موبايل شاومي مي 11 لايت
- لا تتمكن من استخدام شريحتين اتصال وكارت ميموري معا في نفس الوقت.
- الهاتف لا يدعم منفذ ال 3.5 ملم وهو الخاص بسماعات الأذن.
- لكي تحافظ شركة شاومي علي وزن الهاتف الخفيف قامت بتقليل حجم البطارية، ولكن البطارية تعمل بشكل جيد ولكنها ليست الأفضل.
- سماعات الأذن غير موجودة بعلبة الهاتف كما هو معتاد وجودها من شاومي.
- التثبيت الإلكتروني ال EIS لا يعمل في الهاتف أثناء تصوير الفيديوهات.
- يأتي سعر موبايل شاومي مي 11 لايت للنسخة 128 جيجا و 6 جيجا رام بسعر 5000 جنيها.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواصفات موبايل شاومي مي 11 لايت ومعرفة سعر وميزات وعيوب هاتف Xiaomi Mi 11 Lite على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.