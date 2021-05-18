نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واتساب الذهبي WHATSAPP GOLD 2021 ابرز المميزات وافضل التحديثات الأخيرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة واتساب الذهبي أحد التطبيقات التي نالت شهرة كبيرة وذلك نظرا لكم المميزات الرائعة التي يقدمها التطبيق للمستخدمين، فالتطبيق أحد التطبيقات المطورة من التطبيق الرسمي الواتساب، بحيث يتضمن التطبيق جميع المميزات التي يتمتع بها التطبيق الرسمي، علاوة على وجود العديد من المميزات الأخرى الموجودة في التطبيق ولا توجد في التطبيق الرسمي للواتساب.

واتساب الذهبي WHATSAPP GOLD 2021

واتساب الذهبي من التطبيقات التي تحمل الكثير من المميزات للعديد من المستخدمين، فالتطبيق هدفه تقديم مجموعة من المميزات الفريدة من نوعها، والتي طالما بحث الكثير من المستخدمين عنها، ولا تتوفر هذه المميزات في التطبيق الرسمي.

ومن أبرز المميزات التي يتمتع بها تطبيق واتساب الذهبي قراءة الرسائل المحذوفة، فالآن يمكنك أن تقوم بقراءة جميع الرسائل التي يحاول أصدقائك أن يقوموا بحذفها، فعندما يرغب أحد الأصدقاء في حذف رسالة لن يتمكن من فعل ذلك، وسوف تظهر أمامك الرسالة، مع وجود تنبيه أن صديقك قد حاول محو هذه الرسالة.

ومن ضمن المميزات التي يتمتع بها البرنامج أنه يمكنك الحفاظ على خصوصية الصور والفيديو بصورة مثالية للغاية، بحيث يمكن لك ان تقوم بمنع ظهور الصور والفيديوهات في الاستوديو.

تحديثات واتساب الذهبي

الحقيقة أن هناك العديد من التحديثات المستمرة التي يقوم بها مطور التطبيق، لضمان وجود جميع المميزات التي يبحث عنها المستخدمون، ومن أبرز المميزات التي يتمتع بها التطبيق:-