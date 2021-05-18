نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شحن شدات ببجي بطريقة سهلة وشرعية في ثلاث خطوات في المقال التالي
شحن شدات ببجي بطريقة مضمونه، حيث تعد لعبة ببجي من الأكثر الألعاب التي يتم الإقبال عليها كثير لأنها لعبة مثيرة ومميزة والتي تتناسب مع جميع الأعمار الصغار وأيضا الكبار، فقد يبحث الكثير من اللاعبين كن طرق مضمونه لكي يتم شحن شدات ببجي من خلالها، ولقد وفرنا لكم من خلال موضعنا هذا بعض الطرق التي تحتوي علي خطوات يمكن للاعب اتباعها وذلك مون اجل شحن شدت ببجي بنجاح، كما نوفر لكم أيضا طريقة لشحن شدات ببجي لمستخدمي الاندرويد من خلال إتمام بعض الخطوات البسيطة وسوف يتم الشحن بنجاح.
طريقة لشحن شدات ببجي Pubg moblle
نوفر لكم من خلال فقرتنا هذا بعض الخطوات التي يمكنكم من خلالها شحن شدات ببجي، حيث انه يمكن شحن شدات ببجي من خلال الدخول علي موقع midasbuy ثم علي اللاعب القيام بالنقر فوق تسجيل الدخول، ثم قم بتحديد الدولة التابعة للاعب، ثم يقوم اللاعب باتباع خطوات الشحن من خلال احد الشركات اتصال التابعة لبلدك.
عليك تتبع الخطوات التالية التي سوف يتم شحن شدات ببجي من خلالها.
- علي اللاعب الذهاب إلي موقع شركة ببجي موبايل ثم الدخول عليها.
- يقوم اللاعب بالضغط علي كلمة الحصول علي شدات ببجي.
- قم بالتسجيل في عدد شدات ببجي التي يرعب اللاعب في الحصول عليها.
- قم باختيار الطريقة التي يمكنك الدفع من خلالها.
- عليك القيام بتسجيل الآي دي الخاص بحساب اللعبة.
- بعد إتمام تلك الخطوات عليك بالنقر فوق كلمة تم وسوف يتم شحن الجواهر بنجاح.
كيفية شحن شدات ببجي للاندرويد
نوفر لكم بعض الخطوات التي يمكنكم من خلالها شحن شدات ببجي للاعبين مستخدمي الاندرويد، كل ما عليك تتبع بعض الخطوات التالية لشحن الجواهر بنجاح.
- من خلال بطاقات جوجل بلاي عليك القيام بشحن رصيد للحساب الخاص جوجل بلاي.
- قم بفتح اللعبة وتسجيل الدخول في الحساب الخاص بك لإضافة شدات ببجي.
- عليك اختيار كمية الشدات التي ترغب في الحصول عليها.
- قم باختيار شكل الشدات التي ترغب فيها.
- عليك القيام باختيار طريقة الدفع من خلال الرصيد الخاص بحسابك علي جوجل بلاي.
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