تردد قناة سبيس تون الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات

تردد قناة سبيس تون الجديد 2021 يبحث عنه الكثيرون من أجل الأطفال المحبين للقناة ولمحتواها المتميز، حيث أنها من قنوات الأطفال المعروفة، حيث أنها منذ ما يزيد عن 20 عامًا وهي تقدم للأطفال المحتوى الترفيهي والأفلام الكرتونية، ويمكن ضبط تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية من خلال متابعة مقالنا هذا.

تردد قناة سبيس تون

يمكن ضبط تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال إدخال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11785.

lعدل الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة سبيس تون على القمر عرب سات

يمكن استقبال قناة سبيس تون على عرب سات من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12341.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الاستقطاب: عمودي.

محتوى القناة

قناة سبيس تون تقدم محتوى شيق من المسلسلات والأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة والتي يكون الكثير منها مدبلج ومن أهمها:

الأمل.

الأسير الهارب.

المغامر كونغو.

الغواصة.

فريق العجلات السريع.

الإعصار المدمر.

فيرست فلايت.

ذئب الجبل الأبيض.

حكاية خمس عشر ولدًا.

كمان النجوم.

كنز الحطاب.

زائر الأرض.

ابنة البحر.

ما قبل التاريخ.

حراس الغابة.

بائع الحليب.

بارتوك العظيم.

عودة رياح الشمال.

الغني والفقير.

عودة الرجل الحديدي.

روبلوكس.

مطر من نار.

محارب الألعاب.

مسرح الحياة.

المحقق كونان.

كواكب قناة سبيس تون