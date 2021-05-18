نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة سبيس تون الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات في المقال التالي
تردد قناة سبيس تون الجديد 2021 يبحث عنه الكثيرون من أجل الأطفال المحبين للقناة ولمحتواها المتميز، حيث أنها من قنوات الأطفال المعروفة، حيث أنها منذ ما يزيد عن 20 عامًا وهي تقدم للأطفال المحتوى الترفيهي والأفلام الكرتونية، ويمكن ضبط تردد القناة على مختلف الأقمار الصناعية من خلال متابعة مقالنا هذا.
تردد قناة سبيس تون
يمكن ضبط تردد قناة سبيس تون على القمر الصناعي نايل سات وذلك من خلال إدخال البيانات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- تردد القناة: 11785.
- lعدل الاستقطاب: عمودي.
- معدل ترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
تردد قناة سبيس تون على القمر عرب سات
يمكن استقبال قناة سبيس تون على عرب سات من خلال البيانات التالية:
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 12341.
- معدل الترميز: 27500.
- معدل تصحيح الخطأ: 5/6.
- الاستقطاب: عمودي.
محتوى القناة
قناة سبيس تون تقدم محتوى شيق من المسلسلات والأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة والتي يكون الكثير منها مدبلج ومن أهمها:
- الأمل.
- الأسير الهارب.
- المغامر كونغو.
- الغواصة.
- فريق العجلات السريع.
- الإعصار المدمر.
- فيرست فلايت.
- ذئب الجبل الأبيض.
- حكاية خمس عشر ولدًا.
- كمان النجوم.
- كنز الحطاب.
- زائر الأرض.
- ابنة البحر.
- ما قبل التاريخ.
- حراس الغابة.
- بائع الحليب.
- بارتوك العظيم.
- عودة رياح الشمال.
- الغني والفقير.
- عودة الرجل الحديدي.
- روبلوكس.
- مطر من نار.
- محارب الألعاب.
- مسرح الحياة.
- المحقق كونان.
كواكب قناة سبيس تون
- زمرده: وهو خاص بعرض كل ما يخص الفتيات وذلك مثل دروب ريمي.
- المغامرات: خاص بالكرتون التشويقي والمثير وذلك ككرتون السنافر.
- أكشن: يقدم مسلسلات وأفلام الغموض والعنف والإثارة مثل أبطال الديجيتال والمحقق كونان.
- رياضة: يقدم المحتوى الرياضي الذي يهم الطفل مثل كابتن ماجد ومثل سلام دانك.
- تاريخ: هذا الكوكب يقدم المسلسلات التاريخية والتي تقع أحداثها في العصر القديم مثل روبن هود ومثل أبناء الوطن.
- بون بون: متخصص في برامج المرح مثل الدببة الطيبون.
- أفلام: متخصص في تقديم الأفلام الكرتونية مثل فيلم أنستازيا.
- كوكب كوميديا: يقدم الأعمال المضحكة مثل القناع والضاحكون.
- كوكب أبجد: يقدم هذا الكوكب محتوى ثقافي وتربوي وتعليمي يساعد في التنشئة السليمة للطفل مثل الأصدقاء وبارني.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تردد قناة سبيس تون الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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