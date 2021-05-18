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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق استعادة رسائل واتس اب للايفون WhatsApp في المقال التالي
من السهل على مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر الواتس اب من اتباع طرق استعادة رسائل واتس اب للايفون وانشاء نسخة احتياطية لكافة رسائل التطبيق لاسترجاعها في أي وقت، ويتم هذا لحاملي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل ايفون بسهولة باتباع بضعة خطوات بسيطة، اليكم فيما يلي نوضح طرق استعادة رسائل واتس اب للايفون WhatsApp.
طرق استعادة رسائل واتس اب للايفون WhatsApp باستخدام iCloud
باستخدام النسخ الاحتياطي على icloud يمكن استعادة رسائل الواتس اب بسهولة باتباع ما يأتي من خطوات، وهي:
- تأكد أولًا من أن حسابك مرتبطًا ب iCloud.
- يتم الدخول إلى إعدادات النسخ الاحتياطي عبر الهاتف والدردشة على هاتفك.
- يتم التأكد من أن النسخة الاحتياطية تعمل بصورة تلقائية لديك على الهاتف.
- يتم بعدها إلغاء تثبيت تطبيق الواتس اب على الهاتف الخاص بك.
- ثم بعدها قم بإعادة تثبيت التطبيق.
- يتم التحقق من رقم الجوال، ثم اضغط على استعادة محفوظات الدردشة.
- يتم الانتظار قليلًا، حتى يتم استعادة كافة الرسائل التي تم حذفها من الواتس.
استعادة رسائل الواتس اب باستخدام iTunes
باستخدام تطبيق iTunes يمكنك استعادة محادثات تطبيق الواتس اب على هاتفك الآيفون، ويتم هذا عبر اتباع ما يلي:
- يتم الذهاب أولًا إلى تطبيق iTunes
- بعدها يتم توصيل الحساب بالهاتف، ثم الضغط بعدها على النسخ الاحتياطي.
- ثم قم بتحديد تطبيق الواتس اب.
- ابدأ بتحديد المحادثات ثم اضغط على استعادة النسخ الاحتياطية.
- انتظر لتستكمل عملية الاستعادة بنجاح.
استعادة محادثات الواتساب باستخدام i MYfone D-Back
- يتم أولًا تثبيت البرنامج على الحاسب الآلي.
- ثم يتم توصيل الهاتف بالحاسوب، ثم يتم الضغط على كلمة استرداد.
- اضغط على التالي، ثم بعدها حدد البيانات المراد استعادتها.
- اضغط على مسح لتظهر لك كافة الملفات بعد استكمال عملية المسح.
- بعدها عليك بمعاينة كافة الملفات لتجد الرسائل التي تريد استعادتها.
- حدد الرسائل المرغوب باستعادتها ثم اضغط على استرداد.
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