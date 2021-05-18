من السهل على مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر الواتس اب من اتباع طرق استعادة رسائل واتس اب للايفون وانشاء نسخة احتياطية لكافة رسائل التطبيق لاسترجاعها في أي وقت، ويتم هذا لحاملي الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل ايفون بسهولة باتباع بضعة خطوات بسيطة، اليكم فيما يلي نوضح طرق استعادة رسائل واتس اب للايفون WhatsApp.

طرق استعادة رسائل واتس اب للايفون WhatsApp باستخدام iCloud

باستخدام النسخ الاحتياطي على icloud يمكن استعادة رسائل الواتس اب بسهولة باتباع ما يأتي من خطوات، وهي:

تأكد أولًا من أن حسابك مرتبطًا ب iCloud.

يتم الدخول إلى إعدادات النسخ الاحتياطي عبر الهاتف والدردشة على هاتفك.

يتم التأكد من أن النسخة الاحتياطية تعمل بصورة تلقائية لديك على الهاتف.

يتم بعدها إلغاء تثبيت تطبيق الواتس اب على الهاتف الخاص بك.

ثم بعدها قم بإعادة تثبيت التطبيق.

يتم التحقق من رقم الجوال، ثم اضغط على استعادة محفوظات الدردشة.

يتم الانتظار قليلًا، حتى يتم استعادة كافة الرسائل التي تم حذفها من الواتس.

استعادة رسائل الواتس اب باستخدام iTunes

باستخدام تطبيق iTunes يمكنك استعادة محادثات تطبيق الواتس اب على هاتفك الآيفون، ويتم هذا عبر اتباع ما يلي:

يتم الذهاب أولًا إلى تطبيق iTunes

بعدها يتم توصيل الحساب بالهاتف، ثم الضغط بعدها على النسخ الاحتياطي.

ثم قم بتحديد تطبيق الواتس اب.

ابدأ بتحديد المحادثات ثم اضغط على استعادة النسخ الاحتياطية.

انتظر لتستكمل عملية الاستعادة بنجاح.

استعادة محادثات الواتساب باستخدام i MYfone D-Back