كيا تستعرض سيارتها الحديثة الفاخرة

كشفت كيا عن سيارة "K9" الجديدة التي صممتها لتكون من بين أجمل سيارات السيدان وأكثرها جاذبية.

وتتميز السيارة الجديدة عن مركبات "K9" السابقة كليا، إذ حصلت على شكل جديد من الخارج، وأصبحت واجهتها الأمامية أكثر بروزا وملفتة للأنظار من خلال تصميم شبكها الجديد ومصابيحها الانسيابية، أما الواجهة الخلفية فحصلت على شريط مضيء مميز على كامل عرضها تقريبا.

وصممت هذه المركبة لتوفير جميع مستزلمات الراحة والرفاهية للسائق والركاب، إذ زودت بمقاعد جلدية مريحة يمكن التحكم بوضعياتها بدقة لتناسب مختلف الناس وأحجامهم، كما جهزت المقاعد بأنظمة تدفئة وتبريد ممتازة، وحصلت السيارة على أنظمة تكييف متطورة يمكنها توزيع الهواء والتحكم بدرجة حرارته بشكل مستقل بالنسبة لكل راكب.

كما جهزت كيا هذه السيارة بشاشة لمسية كبيرة جدا تمتد على ثلثي عرض واجهة القيادة تقريبا، ويمكن من خلالها التحكم بأنظمة الملاحة وأنظمة الصوت، وضبط أقسامها لمراقبة عدادات السرعة ومراقبة محيط المركبة عبر الكاميرات.

وزودت السيارة أيضا بأنظمة شحن لاسلكي للهواتف الذكية، وأنظمة لتشغيل المحرك وأنظمة التكييف وتدفئة المقاعد عن بعد، فضلا عن أنظمة للحفاظ على المسار وتثبيت السرعة على طرقات السفر، وحساسات للضوء والمطر، وكاميرات وحساسات مسافات أمامية وخلفية، وأنظمة للحفاظ على الثبات على المنعطفات والطرق الزلقة، فضلا عن عدة أنظمة قيادة تناسب مختلف أنواع الطرق.