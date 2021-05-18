Amazon تطرح جيلها الأحدث من المساعدات المنزلية الذكية

أعلنت شركة Amazon عن مساعداتها المنزلية الأحدث التي طورتها لمنافسة مساعدات "غوغل" و"فيسبوك".

ومن بين أبرز المساعدات الجديدة التي أعلنت عنها الشركة جاء Echo Show 8 بنموذجه الجديد، والذي حصل على شاشة عالية الدقة بمقاس 8 بوصات تتميزة بالضبط الأوتوماتيكي للسطوع تبعا للإضاءة المحيطة.

كما حصل هذا المساعد على مكبرات صوت مزدوجة لتوزيع الأصوات بصورة ممتازة، وعلى معالج ثماني النوى عالي الأداء، وكاميرا بدقة 13 ميغابيكسل مجهزة بميزات التتبع الأوتوماتيكي للمستخدم أثناء مكالمات الفيديو، إضافة لدعمه العديد من التطبيقات المفيدة مثل Netflix وPrime Video وAmazon Music وApple Music و Spotify.

واستعرضت الشركة أيضا الجيل الثاني من مساعدات Echo Show 5، التي طرحتها بثلاثة ألوان أساسية هي Charcoal وGlacier White وDeep Sea Blue، وجهزتها بشاشات بمقاس 5.5 بوصة وكاميرات تدعم دقة HD.

Amazon توسّع منافستها لآبل بأجهزة ذكية مميّزة

وتدعم المساعدات المذكورة ميزة Alexa Routines التي يمكن من خلالها الاعتماد على الأوامر الصوتية للاستفادة من المساعد بالتحكم بالأدوات الذكية في المنازل مثل تشغيل أو إطفاء الإضاءة، أو استخدام المساعد ككاميرا مراقبة أثناء الخروج من المنزل، أو تشغيل الإضاءة في إحدى غرف المنزل عند تعرف المساعد الصوتي على صوت بكاء طفل صغير في الغرفة.