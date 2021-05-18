نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المغربية الرياضية arryadia 3 2021 الناقلة مباريات الأندية المغربية المحلية والأفريقية اليوم في المقال التالي
تردد قناة المغربية الرياضية 2021، يبحث عنه حبي الكرة في المغرب لمشاهدة أهم المباريات في الدوري المغربي للمحترفين لكرة القدم، القناة تعد من أشعر القنوات الرياضية العربية، حيث أن القناة الناقل الرسمي للدوري المغربي للمحترفين الذي يعد من المسابقات القوية على مستوى الوطن العربي، ومعروف عن الشعب المغربي حبه الكبير للعبة كرة القدم فالفرق المغربية من الفرق التي يحب مشاهدتها المشاهد في كل أرجاء العالم العربي، واليوم تنقل القناة العديد من المباريات الهامة في الدوري لذا سنقدم لكم التردد على مختلف الأقمار الصناعية، لكي يتمكن محبي الكرة المغربية من تنزيلها على أجهزت الرسيفر الخاص بهم ومشاهدة المباريات.
تردد قناة المغربية الرياضية الجديد
القناة الرياضية المغربية هي قناة حكومية مغربية ملك التلفزيون المغربي، تبث برامجها على مدار الساعة بصورة مجانية مفتوحة لمشاهديها في المغرب وفي الخارج، تأسست القناة عام 2006 ميلادي ومذ ذالك التاريخ والقناة تستقطب ملايين المشاهدين لأنها تقدم محتوى متميز، يقع المقر الرئيسي للقناة في الدار البيضاء وتغطي القناة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مجاناً.
مباريات اليوم على القناة المغربية
|المباراة
|الموعد
|المنافسة
|الدفاع الجديدي * المغرب التطواني
|19.15 بتوقيت المغرب، 20.15 بتوقيت القاهرة
|الأسبوع أل 18 من الدوري المغربي
|الوداد البيضاوي* أوليمبيك أسفي
|21.30 بتوقيت المغرب، 22.30 بتوقيت القاهرة
|الأسبوع أل 18 من الدوري المغربي
أهم حقوق قناة المغربية الرياضية الحصرية
- تنقل القناة جميع مباريات المنتخب المغربي الودية الدولية التي تقام في المغرب.
- تنقل القناة مباريات الأندية المغربية في البطولات الأفريقية “دوري الأبطال، الكونفدرالية” في الأدوار التمهيدية.
- تنقل مباريات الدوري المغربي للمحترفين في كرة القدم.
- تنقل مباريات كأس العرش الملكي المغربي
- تنقل القناة جميع الأنشطة والمسابقات الرياضية الفردية والجماعية التي تقام في المملكة المغربية.
تردد قناة المغربية الرياضية 2021
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11513
|معامل الاستقطاب
|عمودي V
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
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