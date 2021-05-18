نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021 على النايل سات لمتابعة أفضل الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021 على النايل سات، قناة بطوط كيدز واحدة من أفضل القنوات الكرتونية المنتشرة بشكل كبير والمفضلة لدى العديد من الأشخاص، حققت نجاحاً كبيراً ولاقت إعجاب العديد من الأطفال والكبار وحققت نسب مشاهدات عالية على مستوى القنوات الفضائية الأخرى، تعرض القناة محتوى تعليمي وترفيهي وتربوي للطفل وذلك لتنمية قدرات الطفل العقلية و تنمية المهارات لديه، يبحث عن ترددها العديد من الآباء والأمهات لإضافتها ضمن باقة قنوات أطفالهم المفضلة للاستمتاع بما يعرض على القناة، فإليكم متابعينا تردد قناة بطوط كيدز الجديد 2021 على النايل سات.

تردد قناة بطوط كيدز الجديد

هناك العديد من القنوات الفضائية العربية المتخصصة في مجال الأطفال، وهناك بعض القنوات التي تعرض محتوى تعليمي يتناسب مع الأطفال ما قبل سن الحضانة، ومنها ما يعرض محتوى ترفيهي ومسلي يتناسب مع كافة الفئات العمرية وخاصة تحت سن العشر سنوات، هناك بعض القنوات قد تعمل على جمع محتوى مختلف يتناسب مع كافة الفئات العمرية ويقدم محتوى شامل منها الترفيهي والتعليمي والتربوي والإجتماعي وذلك لتنمية قدرات الطفل وتعليمه كافة أمور الحياة.

قناة بطوط كيدز 2021

تعرض قناة بطوط العديد من الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة، بالإضافه إلى العديد من البرامج المسلية سواء من المسابقات الدينية أو الترفيهية، حتى يصبح لدى الطفل العديد من الأفكار، كما تعرض عدة أفلام وبرامج كرتونية مختلفة لتشجيع الطفل ومساعدته وجلب المعلومة له بكل سلاسة.

تعرض القناة برنامج تعليمي من خلاله تقوم الطفل بتعلم القراءة والكتابة و الحروف الأبجدية، وكيفية العمليات الحسابية كما تعرض برامج تتناسب مع الأطفال تحت الست سنوات، فتعمل تلك البرامج على زيادة الإبداع والمهارة لدى الطفل وتنمية موهبته في سن صغير.

استقبل تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات

يمكنكم متابعينا ضبط تردد قناة بطوط كيدز على النايل سات، وذلك للمتابعة أجمل الأفلام الكرتونية والرسوم المتحركة التي يعشقها الطفل، فإليكم التردد على النحو التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411

الإستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

تميزت قناة بطوط كيدز بشعارها المميز التي يحمل شخصيتها المميزة الشخصية الكرتونية بطوط.