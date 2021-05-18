خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق ID عبر موقع EP4N الخرافي والموثوق به

أعلنت لعبة Garena Free Fire أنها أضافت شخصية جديدة ومشهورة ضمن للاعبي Free Fire في دولة الهند، وتساعد هذه الشخصية الجديدة والتي تعرف باسم Maro جميع اللاعبين الذين يحبون إطلاق الرصاص وإلحاق الضرر باللاعبين الآخرين عن بعد مثل شخصية القناصة، كما تعتبر شخصية Maro الجديدة مستوحى من شخصية الممثل المصري المشهور محمد رمضان، وقد تمت إضافة شخصية Maro الجديدة إلى لعبة فري فاير كجزء من التحديث الجديد، وللحصول على هذه الشخصية بجميع مميزاتها لابد من وجود جواهر بالحساب وغالبا ما يجد لاعبي Free Fire أنفسهم في مواقف حرج عندما لا يمتلكون ما يكفي من الجواهر لشراء ما يريدون داخل اللعبة، في هذه الحالة يوفر موقع ايزي باي فور نت لهم الكثير من الطرق البديلة للدفع وشحن جواهر فري فاير والحصول على مكافآت حصرية من الموقع لعملائه، لذلك سوف نشرح لكم خطوات شحن جواهر فري فاير عن طريق ID من موقع موثوق فيه جدا من قبل اللعبة.

شحن جواهر فري فاير Top up Free Fire diamonds

الجواهر هي عملة Garena Free Fire داخل اللعبة لكي يتمكن أي لاعب من شراء ما يريده من جميع الأشياء المتاحة بمتجر اللعبة، ولأنها ليست متاحة مجانا فيجب على كل لاعب إنفاق نقود حقيقية، ويمكن شراء جواهر Free Fire من خلال طرق الدفع المختلفة والمتاحة على مواقع الويب المختلفة والموثوقة مثل موقع mtcgame وموقع Shop2game وموقع Codashop وموقع EasyPayForNet والعديد من الموقع الأخرى، فهذه المواقع واحدة من أكثر الطرق انتشار والتي يتمكن اللاعبون من خلالها شراء وشحن جواهر فري فاير بسهولة.

خطوات شحن جواهر فري فاير عبر موقع ايزي باي فور نت

يجب عليك عزيزي القارئ تنفيذ الخطوات التالية بالترتيب لضمان شحن الجواهر إلى حسابك بشكل صحيح:

قم بالدخول على رابط موقع ايزي باي فور نت لشحن جواهر فري فاير وهو ( EP4N. Net ). سيفتح لك الموقع الصفحة الرئيسية له بها العديد من الألعاب قف عند صورة شحن فري فاير ثم اضغط ( شراء الآن ). سوف تجد أكثر من عرض لشحن جواهر فري فاير جارينا اختر عدد الجواهر التي ترغب في شرائها. اختر طريقة الدفع المناسبة لك من خلال مجموعة كبيرة ومعروفة للدفع مثل ( فوري، مصاري، أمان، ممكن، فودافون كاش، موني جو، اورانج موني، اتصالات كاش، كروت شحن الرصيد العادية ). بعد الضغط على شراء قم بكتابة معرف اللاعب ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني الخاص بك ثم انقر على أنك موافق على الشروط والأحكام وسياسة الخصوصية، ثم أضغط على شراء الآن.

ملحوظة: في حالة اختيار فوري كطريقة دفع شاهد الفيديو القادم لكي تعرف أسهل طريقة شحن جواهر فري فاير.