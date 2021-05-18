نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة الخرطوم الجديد 2021 السودانية على النايل سات Khartoum TV في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة الخرطوم السودانية من بين القنوات الفضائية التي تم إطلاقها من السودان، وتحديدًا من العاصمة الخرطوم، وهي قناة تهتم بالشأن السوداني، وبالأحداث المختلفة التي تهم المواطن السوداني، كما تلقي الضوء على الجانب العربي، وقد استطاعت أن تحوز اعجاب الجماهير السودانية بشكل كبير، فيما يلي نوضح تردد قناة الخرطوم الجديد 2021 السودانية عبر القمر الصناعي النايل سات للتمكن من ضبط واستقبال القناة على جهاز الاستقبال بسهولة.

قناة الخرطوم السودانية الفضائية

تعمل قناة الخرطوم السودانية على تقديم للمشاهدين أفضل محتويات حوارية من البرامج التي تهم المجتمع السوداني، وتحرص على تقديم كل ما يختص بالشأن الداخلي لدولة السودان، مع طرح كافة القضايا الاجتماعية والسياسية التي تهم المواطنين.

وتتميز القناة بتقديم محتوياتها على مدار الساعة بدون تشفير أو انقطاع، إذ يستطيع المواطن من متابعة كافة برامج قناة الخرطوم السودانية الفضائية مجانًا دون أية رسوم اشتراك بالقناة وبمجرد ضبط تردد القناة واستقبال اشارتها على جهاز الاستقبال لديه.

كما تتمتع القناة بضمها باقة متميزة من كوادر الإعلاميين والمحاورين في دولة السودان، ومن أبرز البرامج التي تقدمها قناة السودان:

برنامج البرش.

المجلة الزراعية.

برنامج الفترة المفتوحة.

بالإضافة إلى برنامج هذا المساء.

تردد قناة الخرطوم الجديد 2021

حرصًا من إدارة قناة الخرطوم على تقديم أفضل ما لديها لمتابعيها، فقد تم تغيير تردد قناة الخرطوم، وتحديث تردد قناة الخرطوم الجديد لشهر مايو – يونيو عبر القمر الصناعي النايل سات، حيث يتمكن المتابعين من ضبط واستقبال تردد قناة الخرطوم الجديد 2021 من خلال ضبط بيانات التردد التالي:

القمر الصناعي النايل سات 201 – 7 درجات غرب.

التردد الشبكي لقناة الخرطوم 12688

معدل الترميز 27500

القطبية عمودي V

معامل تصحيح الخطأ 5/6

وبمجرد ضبط تردد قناة الخرطوم يتم استقبال القنوات الموجودة على التردد فيما بينها قناة الخرطوم، والتي يمكن أن تجدها في قائمة القنوات المثبتة حديثًا تحت اسم Khartoum TV