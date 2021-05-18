نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قنوات الأطفال الجديدة 2021 على النايل سات بعد التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قنوات الأطفال الجديدة الجديدة 2021على النايل سات وعرب سات بعد التحديث نجد عليه بحث بشكل كبير عبر محركات البحث على شبكة الإنترنت، حيث قامت قنوات الأطفال والكرتون بتغيير تردداتها مع بداية العام الميلادي الجديد، وذلك من أجل توفير محتوى تثقيفي وترفيهي وتعليمي لهذه الفئة مما يناسب مع المرحلة العمرية لهم وبتقنية عالية لجذب الأطفال مع الأغاني والأناشيد والأفلام والمسلسلات وبرامج الأطفال بشكل مميز وجميل، وسنقوم من خلال هذا التقرير عرض مفصل لأحدث ترددات قنوات الأطفال والكرتون 2021 مع عرض كيفية ضبط تردد قنوات الأطفال الجديد على جهاز الاستقبال في المنزل بدون الحاجة إلى إحضار فني، وتضم قائمة قنوات الأطفال الجديدة على قناة كراميش وطيور الجنة الجديد وقناة كوكي kokky tv وقناة مودي كيدز وقناة سبيس تون space toon tv وقناة ماجد كيدز وقناة زوم للأطفال، فتابعونا.

تردد قنوات الأطفال الجديد 2021

تضم قنوات الأطفال على النايل سات قائمة متنوعة من اجمل أفلام الكرتون والأناشيد وأغاني الأطفال التي يحبها ويستمتع بها الأطفال فهذه المرحلة العمرية هي اهم مراحل النمو لدى الإنسان حيث تتشكل لدى الطفل إدراكه بما حوله وحصيلته اللغوية لذلك ينبغي أن ينتقي الآباء والأمهات المحتوى الجيد التي تؤثر في ثقافته بشكل إيجابي.

اسم القناة قناة كوكي التردد 10160 القمر الصناعي نايل سات الترميز 27500 الاستقطاب افقي

الترددات الجديدة لقنوات الأطفال نايل سات

قامت معظم قنوات الأطفال في النايل بتغيير تردداتها في مقتبل عام 2021، وفي مقدمة هذه القنوات قناة طيور الجنه بيبي الجديد وقناة كوكي وقناة أطفال ومواهب، وقامت قناة كراميش للأطفال بتحديث ترددها على النيل سات للمرة الثانية خلال هذا العام حيث تسعى هذه القنوات دائما غلى التحديث لتقديم افضل محتوى لهم بدون تشويش أو انقطاع، وفيما يلي قائمة ترددات قنوات الأطفال الجديدة بعد التحديث.

اسم القناة توم وجيري التردد 11345 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500

اسم القناة كوكي كيدز التردد 11061 معامل تصحيح الخطأ 5/6 الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500

اسم القناة طيور بيبي التردد 11396 القمر الصناعي سهيل سات الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500

اسم القناة ميكي التردد 12054 القمر الصناعي نايل سات الاستقطاب افقي معدل الترميز 27500

ترددتردد قناة كراميش الجديد ٢٠٢١

أعلنت قناة كراميش عن ترددها الجديد من خلال كتابة تنويه في شريط أحمر بأسفل الشاشة، يشمل هذا التنوية على التردد الجديد لقناة كراميش، حيث ستتوقف القناة عن البث على التردد القديم في نهاية مارس الحالي، أما تردد كراميش الجديد هو ١١٥١٥، وتعتبر قناة كراميش للأطفال من اكثر القنوات المتخصصة شهرة في تقديم محتوى جيد للصغار، حيث يفضلها الآلاف من أطفال الدول العربية، وفيما يلي تفلصيل ضبط تردد قناة كراميش ٢٠٢١ على النايل سات:

اسم القناة: كراميش karamesh tv.

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: ١١٥١٥.

الاستقطاب: عامودي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطأ: ٥/٦.

تردد قناة بطوط كيدز 2021

أطلقت قناة بطوط للأطفال ترددها الجديد على القمر الصناعي نايل سات، فالكثير من متابعين القناة قد اشتكوا في الفترة السابقة عن التوقفات والتشويش الذي يتعرض ل+هم التردد القديم لقناة بطوط كيدز، لذلك سعت إدارة القناة على ضبط تردد جديد لقناة بطوط على نايل سات، ويمكنكم ضبط جهاز الاستقبال لديكم على التردد التالي:

وفي نهاية هذا المحتوى نتمنى أن نكون قد قدمنا لكم كل ما تبحثون عنه من خلال تردد قنوات الأطفال الجديد على النايل سات بعد التحديث، وسنقوم من خلال هذا التقرير متابعة كافة التحديثات على ترددات قنوات الأطفال أولا بأول فتابع ونا.