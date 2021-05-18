تطبيق سناب شات Snapshat وأهم مميزاته

تدور هذه المقالة حول تطبيق سناب شات وأهم مميزاته حيث يستطيع تطبيق سناب شات أن يقوم بتصميم جديد وحديث ولا قد أن يكون مختلف عن الإصدار السابق، وقد يستطيع تطبيق سناب شات أن يضم الكثير من الأشكال الجديدة وقد تكون تنقسم إلى صفحات تكون منها صفحة للتنقل وقد تكون هذا الصفحات مخصصة للكاميرا وصفحات أخرى مخصصة للخريطة والاشتراكات والقصص العامة وصفحة للتواصل مع جميع الأصدقاء، ويستطيع أن يحمل تطبيق سناب شات شريط وقد يكون هذا الشريط أسفل التطبيق للتنقل بين الصفحات المختلفة، وقد يحمل تطبيق سناب شات خاصية تكاد أن تكون تحمل خاصية سحب الشاشة للأعلى بحيث يظهر لها أي صورة أو فيديو لكي يظهر جميع التعليقات لجميع المتابعين وذلك بشكل أسهل وأسرع من قبل.

أهم المميزات الجديدة لتطبيق سناب شات

يستطيع أن يقدم تطبيق سناب شات العديد من المميزات الحديثة التي قد تزيد من روعة التطبيق لكل متابعينا، وقد تتمثل هذه المميزات في تصوير مقاطع فيديو صوتية نكاد أن تكون مشابهة لتطبيق التيك توك، كما يحمل تطبيق السناب شات ملصقات وأيضاً أشكال ورموز تعبيرية، ويمكن أيضاً يستطيع أن يعدل الصور وذلك لإرسالها الأصدقاء، وأي جانب الشاشة قد تظهر لنا خاصية البحث عن الملصق المطلوب، وقد يستطيع تطبيق سناب شات أن يحمل فلاتر جديدة قد تستطيع من زيادة تحسين الصور.

أهم الإضافات الجديدة لتطبيق سناب شات الجديد

قد نستطيع من خلال موقع ثقفني أن نقدم لكل متابعينا عن أهم الإضافات الجديدة لتطبيق سناب شات الجديد، حيث يعتبر تطبيق السناب شات من التطبيقات الأكثر روعة حيث يستطيع التواصل الاجتماعي بين الأشخاص، ويستطيع أن يتميز بالسهولة والتصميم، وبالتالي قد حقق هذا التصميم أكثر من نصف مليار عملية تحميل على منصات وقوائم تشغيل الهواتف المختلفة وبالتالي قد يحمل هذا التطبيق الكثير من المميزات التي لا نستطيع الاستغناء عنها، وقد يضيف أيضاً تطبيق سناب شات الكثير من الإضافات والمميزات ومنها إضافة العاب للدردشة للعب مع الأصدقاء أثناء التراسل، ويمكننا أن ننقر مطولاً على الأشخاص وذلك لظهور المعلومات الخاصة بهم، حيث استطاع أيضاً أن يضيف برنامج صورة شخصية تكاد أن تظهر عند فتح حسابات التطبيق، وقد يستطيع أن يحمل ميزة جديدة تسمى بالمسح الضوئي وذلك للتعرف على الأشياء وإضافة الفلاتر المناسبة.