تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 1 الناقلة ديربي الهلال والأهلي وترتيب الدوري

نقدم لكم متابعينا الأعزاء تردد قناة السعودية الرياضية الجديد على القمر المصري نايل سات والقمر عرب سات، والتي يبحث عن طريقة تنزيله الملايين من عشاق الدوري السعودي، لمشاهدة مباريات الجولة رقم 28 من الدوري السعودي للمحترفين، خاصة لقاء القمة الذي يجمع الهلال والأهلي على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد يوم الأربعاء 2021/05/19، والذي تنتظره الجماهير السعودية لمتابعته فهذا اللقاء سوف يحدد بشكل كبير بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا العام، والمعروف أن قنوات KSA SPORTS هي الناقل الحصري الوحيد لمباريات الدوري، لذا فهي تعد أهم وأفضل القنوات الرياضية العربية وأكثرها متابعة في الوطن العربي، وفيما يلي التردد الجديد للقناة على مختلف الأقمار الصناعية.

الشباب * العين 18.10 بتوقيت القاهرة، 19.10 بتوقيت مكة المكرمة معلق اللقاء المعلق عبد الله الغامدي الباطن * الاتفاق 18.20 بتوقيت القاهرة، 19.20 بتوقيت مكة المكرمة معلق اللقاء المعلق محمد الخامسي الهلال * الأهلي 20.00 بتوقيت القاهرة، 21.00 بتوقيت مكة المكرمة معلق اللقاء المعلق فهد العتيبي

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الهلال 27 15 7 5 3 24:51 27 52 2 الشباب 27 14 6 7 3 41:55 14 48 3 التعاون 28 13 8 7 2 27:42 15 47 4 الاتحاد 27 12 11 4 3 27:40 13 47 5 النصر 27 12 6 9 3 36:48 12 42 6 الإتفاق 27 12 5 10 3 43:43 0 41 7 الفتح 28 11 5 12 2 53:50 -3 38 8 الأهلي 27 11 5 11 3 48:41 -7 38 9 الفيصلي 28 9 9 10 2 39:39 0 36 10 الرائد 27 10 5 12 3 39:40 1 35 11 القادسية 28 8 10 10 2 43:40 -3 34 12 أبها 27 10 4 13 3 46:39 -7 34 13 الباطن 27 7 9 11 3 48:36 -12 30 14 الوحدة 27 9 3 15 3 55:38 -17 30 15 ضمك 27 7 8 12 3 47:38 -9 29 16 العين 27 5 5 17 3 54:30 -24 20

تردد قناة السعودية الرياضية نايل سات

التردد : 12149. الاستقطاب : أفقي H. معامل الترميز : 27500. معامل تصحيح الخطأ : 6/5.

تردد قناة السعودية الرياضية KSA SPORTS HD 1

تنقل قناة KSA SPORTS HD 1 قمة الجولة 28 بين الهلال والأهلي، من خلال تقديم أستوديو تحليلي يسبق المباراة بقرابة الساعة، لتحليل كل أوجه اللقاء الفنية ويقود الاستوديو المذيع المتألق محمد خاتم، ويستضيف نجوم التحليل الرياضي السعودي إبراهيم العنقري، محمد عبد الجواد، والفقرة التحكيمية يقوم بتحليلها الخبير التحكيمي الكابتين عبد الرحمن الزيد.

نبذة مختصرة عن القنوات السعودية الرياضية

القنوات الرياضية السعودية هي قنوات متخصصة في الرياضة فقط تبث جميع برامجها بصورة مفتوحة، وتنقل العديد من المسابقات المحلية وأهمها البطولة الرئيسية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ومسابقات عالمية مثل بطولة السوبر الإسباني، والسوبر الإيطالي، أنشأت القنوات في البداية عبارة عن قناة واحدة، ومع تطور الكرة السعودية أصبح هناك حاجة لوجود أكثر من قناة لنقل أكثر من مباراة في توقيت واحد، وكانت النقلة الكبرى للقنوات عام 2018 مع أظلاف قنوات KSA الجديدة.