نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة ماسبيرو زمان 2021 الجديد لمتابعة زمن الفن الجميل على النايل سات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة ماسبيرو زمان من القنوات التي تتميز دونًا عن غيرها بين القنوات في الإعلام العربي، لما تتميز به القناة من محتوى فريد من نوعه عن غيرها من القنوات، حيث يتم من خلال القناة تقديم التراث القديم من زمن الفن الجميل من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمسرحيات، اليكم فيما يلي نستعرض كيفية ضبط تردد قناة ماسبيرو زمان الجديد 2021 عبر القمر الصناعي النايل سات.

قناة ماسبيرو زمان الفضائية

تعتبر قناة ماسبيرو زمان من القنوات الحكومية التي تم تخصيصها لتقديم التراث القديم لماسبيرو مصر، كما تقوم القناة ببث محتوياتها لمدة 8 ساعات يوميًا، وهي قناة تتبع شبكة قنوات النيل بالتلفزيون المصري.

تم بث قناة ماسبيرو زمان لأول مرة في عام 2016، وموقعها الرسمي التلفزيون المصري، ومالكها شبكة قنوات التلفزيون المصري، كما أن مديرها الحالي هو السيد الأستاذ “أشرف الغزالي”.

أبرز برامج قناة ماسبيرو زمان:

برنامج النادي الدولي لمقدمه سمير صبري.

برنامج سهرة مع فنان للإعلامية الكبيرة أماني راشد.

برنامج اخترنا لكم.

برنامج كتاب مع الله.

برنامج تاكسي السهرة.

برنامج حوار صريح جدًا.

برنامج دوري النجوم.

خواطر الشيخ الشعراوي.

أبرز مسلسلات ماسبيرو زمان:

مسلسل أبو العلا البشري.

مسلسل الجنة العذراء.

مسلسل الذئب الأزرق.

مسلسل الأبواب المغلقة.

مسلسل الخماسين.

مسلسل الرجل الثالث.

مسلسل بوابة الحلواني.

مسلسل ليالي الحلمية.

مسلسل المال والبنون.

تردد قناة ماسبيرو زمان 2021 الجديد

ماسبيرو زمان قناة أثبتت جدارتها بين قنوات الإعلام المصرية الفضائية المختلفة، وأحبها الملايين من متابعيها من محبي زمن الفن الجميل، ويمكن من خلال التردد التالي ضبط واستقبال قناة ماسبيرو زمان عبر القمر الصناعي النايل سات، بضبط البيانات التالية: