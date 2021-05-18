تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2021 على النايل سات والعربسات Almajd Quran TV

قناة المجد للقرآن الكريم من أبرز القنوات الدينية وأشهرها في الإعلام على مستوى الوطن العربي وبشتى بقاع العالم من الدول الإسلامية، حيث تقدم قناة المجد تلاوة للقرآن الكريم على مدار الساعة 24/24 كما تعمل القناة على تقديم ترجمة لآيات القرآن الكريم باللغتين الإنجليزية والفرنسية، نستعرض في السطور القادمة كيفية ضبط واستقبال تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2021 على النايل سات والعربسات.

قناة المجد الفضائية Almajd Quran TV

تتميز قناة المجد لتلاوة القرآن الكريم بامتلاكها لمجموعة كبيرة من كبار القراء للقرآن الكريم المتميزون على مستوى الوطن العربي، من أبرزهم:

الشيخ محمد رفعت رحمه الله.

الشيخ عبد الباسط عبد الصمد.

الشيخ محمد جبريل.

الشيخ عبد الرحمن السديس.

الشيخ محمد صديق المنشاوي.

الشيخ عبد الودود مقبول حنيف.

الشيخ مصطفى اسماعيل.

الشيخ مشاري العفاسي.

الشيخ محمود علي البنا.

الشيخ عبد الله مطرود.

الشيخ أبو العنين شعيشع.

الشيخ فارس عباد.

الشيخ أحمد علي العجمي.

الشيخ سعد الغامدي.

الشيخ صلاح الهاشم.

الشيخ محمد عبد الكريم.

الشيخ عبد الله الثبيتي.

الشيخ عبد الله خياط.

الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.

تردد قناة المجد للقرآن الكريم الجديد 2021

قناة المجد للقرآن الكريم يمكن ضبطا واستقبالها على جهاز الاستقبال عبر القمر الصناعي النايل سات، أو عبر القمر الصناعي العربسات عبر الترددات التالية: