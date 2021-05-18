سعر و موصفات موبايل اوبو oppo A94 واهم مميزات وعيوب اوبو A94

موبايل اوبو oppo A94 ، لقد أعلنت شركة اوبو oppo عن أحداث الهواتف وهو oppo A94 والذي يعد اعلي هاتف من سلسلة ال A من شركة اوبو، ويأتي الهاتف بتصميم رائع ومختلف ومواصفات مميزة، وتتميز شركة اوبو منذ فترة بالهواتف المميزة الرائعة ولقد قامت الشركة بتنزل الكثير من الهواتف من سلسلة ال A ولكن يعتبر الهاتف من افضل واعلي الهواتف في هذه السلسلة، فلنتعرف علي اهم المواصفات والمميزات والعيوب وهل يستحق الشراء أم لا، واذا كنت ترغب في معرفة مميزات وعيوب وسعر ومواصفات شاومي نوت 10 برو او شاومي مي 11 لايت.

موبايل اوبو oppo A94

تتميز شركة اوبو بهواتفها المميزة فيها بنا لنتعرف علي جميع المواصفات التي تجعل الهاتف مميز والمميزات والعيوب والسعر في مصر، علبة الهاتف تأتي الهاتف مع أسكرينه تم وضعها، راس الشاحن بقوة 30 واط، سلك USB من نوع Type C، جراب للظهر، دبوس الهاتف، ضمان الهاتف ودليل، سماعات أذن.

مواصفات موبايل oppo A94

المعالج ثماني النواة Helio P95 تكنولوجيا 12 نانو.

التخزين 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

يأتي الهاتف بأبعاد 7.8×73.2×160.1 ملم مع وزن 172 جرام.

يدعم الهاتف تشغيل شريحتين من نوع Nano sim.

يدعم الهاتف شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

تصنع الهاتف من البلاستيك اللامع كعادة شركة اوبو.

الشاشة من النوع AMOLED بمساحة 6.43 بوصة بدقة FHD بها ثقب صغير.

نظام اندرويد 11.

البطارية 4310 مللي أمبير.

يدعم الهاتف إمكانية زيادة المساحة التخزينة عن طريق كارت مميوري حتي سعة 512 جيجا.

الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

الكاميرا الخلفية تأتي بكاميرا رباعية بارزة قليلا 46+8+2+2.

يتوفر الهاتف باللون البنفسجي والأسود.

مميزات موبايل اوبو A94

يدعم تصوير الفيديوهات ال 4K.

يمكن استخدام شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت.

وزن الهاتف خفيف تجعله سهل الاستخدام.

شاشة اموليد بأداء مميز جدا.

بطارية كبيرة السعة مع الشحن السريع بقوة 30 واط.

شبكات اتصال قوية كعادة شركة اوبو.

عيوب موبايل اوبو A94

لا يدعم الهاتف ال NFC بعكس الهواتف المنافسة.

تفتقد الشاشة الي معدلات التردد الأعلى مثل 90Hz او 120Hz.

كان يحتاج الهاتف الي معالج اقوي ولكن المعالج ليس الأسوء.

لا يأتي صوت الهاتف بصوت ستيريو مثل الهواتف المنافسة.

سعر الهاتف مرتفع ولا يعد الأفضل.

سعر هاتف اوبو A94

السعر الرسمي 5490 جنية للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام، ولكن في المحلات بسعر 5200 .

لقد تحدثنا عن جميع مواصفات هاتف oppo A94 والعيوب والمميزات وسعر الهاتف في مصر.