قناة بيبي كيدز من أهم قنوات الأطفال وأكثرها شعبية وإقبالًا في الوطن العربي، حيث أنها تقدم ما يفيد ويمتع الأطفال، ويحرص أولياء الأمور وخاصة الأمهات على حث ابنائهم على متابعة القناة، وتقوم معظم قنوات الأطفال المماثلة بالقيام الدور التربوي للأطفال فضلًا عن الشق الترفيهي، وعرض المادة الإعلامية المناسبة لتلك الأعمار، بحيث تكون خالية تمامًا من العنف أو أي مشاهد لا تتناسب مع أعمارهم، وكذلك تعرض القناة الأغاني التي تحمل المعاني المفيدة للأطفال، ونوضح خلال السطور التالية تردد قناة بيبي كيدز الجديد للأطفال عبر نايل سات 2021 وموضوعات أخرى ذات صلة من خلال موقع ثقفني .

تردد قناة بيبي كيدز الجديد للأطفال

تتميز قناة بيبي كيدز للأطفال بتنوع المحتوى الإعلامي المناسب لمختلف أعمار الأطفال، حيث تبث الأفلام الكرتونية القديمة والجديدة، التي يقبل على مشاهدتها الصغار والكبار، كما تقدم عدة برامج باللغة العربية الفصحى، وكذلك برامج المسابقات والألعاب والفكاهة التي تدخل السرور والسعادة على نفوس الأطفال، وتحرص القناة على تقديم الأغاني التي يتم اختيار مكان تصويرها بعناية فائقة وألوان مميزة ورائعة، فضلًا عن الشخصيات الكرتونية المحببة للأطفال، وعلى راغبي مشاهدة القناة، أن يقوموا بضبط أجهزة الاستقبال بحسب القمر الصناعي المتبع على الترددات التالية :

القمر التردد الاستقطاب معدل الترميز تصحيح الخطأ نايل سات 11603 عمودي H 27500 5/6

برامج قناة بيبي كيدز

تحرص قناة بيبي كيدز على تقديم البرامج التي تناسب الأطفال وتنوع محتواها بحيث يقدم محتوى ترفيهي وثقافي في نفس الوقت، من خلال عدد من البرامج الممتعة نذكر منها :