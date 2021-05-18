نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Android 12 يتوفر مع إعادة تصميم رئيسية ولوحة تحكم خاصة بالخصوصية وعديد الميزات في المقال التالي

عمر شويل - جدة Android 12 رسميًا هنا تم الإعلان عنه اليوم من شركة غوغل، بعد النظرة المكثفة والمهنية التي اعتمدتها Google مع Android حتى الآن، يجلب Android 12 جمالية أكثر مرحًا ومزاجية ومفاجئة بشكل مدهش تفخر به أي شركة عالمية ناشئة في العصر الحديث تبيع أدوات مكتبية باهظة الثمن دون داع، يوجد في قلب تصميم Android 12 الجديد شاشة قفل قابلة للضبط ديناميكيًا، ووصول سريع للإعدادات المجمعة بشكل أكثر ذكاءً، وإشعارات أكبر وأكثر جرأة وأزرار قائمة، وضبط إضاءة الشاشة وأنظمة الألوان ديناميكيًا، ودفعة جديدة من Google لمزيد من اعتماد الأداة، التصميم الجديد ممتع ومميز بالتأكيد، ولكن قد يبدو كثيرًا بالنسبة لأولئك الذين يفضلون القوائم الأضيق والأزرار الأبسط.

Android 12 الجديد يحصل على رسوم متحركة أكثر من ذي قبل

أحد الأشياء التي أوضحتها Google بإسهاب هو أن Android 12 سيحصل على رسوم متحركة أكثر بكثير من ذي قبل، ويعد بأن هذه الرسوم المتحركة لن تتأرجح وتتلعثم بمرور الوقت، والسبب في ذلك هو أن بنية Android الأساسية تستهلك أكثر من 20 في المائة من ذروة طاقة وحدة المعالجة المركزية في استخدام الخلفية، والتي تدعي أنها تقلل الضغط على الموارد بشكل جيد بما يكفي لإدارة التصميم الجديد والرسوم المتحركة على الهواتف الذكية من الجيل الأقدم، كما أصبحت شاشة القفل أكثر ديناميكية وأكثر تميز، سيؤدي الضغط على زر الطاقة إلى إضاءة الشاشة تدريجيًا من جانب الزر المضغوط عليه، إذا نقرت على شاشة الهاتف في الجزء السفلي، فستضيء من هناك، وهكذا.

Google تطرح “لوحة تحكم الخصوصية” للمستخدمين

على الرغم من أن كل هذا يبدو رائعًا، فإن Google تريد منك أن تؤمن بأن الأمر لا يتعلق فقط بالتصميم، لإقناع المستخدمين بذلك طرحت Google “لوحة تحكم الخصوصية” للمستخدمين، والتي تضع في الحقيقة جميع ميزات وأذونات الخصوصية تحت مظلة واحدة، ولا تقدم بالضبط أي ميزة لم تكن موجودة بالفعل، ضمن لوحة القيادة هذه، يمكنك الآن الحصول على عرض مجهري ورسومي للتطبيق الذي يستخدم الميزات الموجودة على هاتفك، إلى جانب اختصار “إدارة الأذونات” الذي يمنحك الوصول مباشرة إلى أذونات الميزات وهو شيء تجده في الأسفل من أذونات التطبيق الآن.

Google تعلن عن أندرويد خاص بالكمبيوتر

سيعرض Android 12 أيضًا رموزًا صغيرة في الزاوية اليمنى العليا لإعلامك بالتطبيق الذي يستخدم الإذن، في محاولة لجعلك أكثر وعياً بالتطبيقات التي قد تقوم بتنشيط أذونات معينة بشكل خفي. ومع ذلك، ظلت Google صامتة بشأن أي شيء قد تخطط للقيام به تجاه إيقاف التطبيقات التي تتعقب أنشطتك وتعرض الإعلانات بالطريقة التي تتبعها آبل مع أذونات خصوصية التطبيق. ومع ذلك، فقد تطرقت إلى أندرويد خاص بالكمبيوتر، الذي يعد بالقيام بالكثير من المهام مثل التسميات التوضيحية الحية وخطاب Google الحساس الذي يترجم البيانات داخل منطقة محصورة محليًا في الأجهزة دون منحها أي وصول إلى الشبكة. إنها خطوة إيجابية للخصوصية، لكنها لا تزال تتجاهل السؤال الأكبر إلى حد ما.

سيتم طرح Android 12 على هواتف Google Pixel

من بين الميزات الأخرى، أعلنت Google عن المزيد من خوارزميات الكاميرا الشاملة التي لا تقتصر فقط على Android 12، ستحسب الخوارزميات أخيرًا تنميط ألوان أكثر شمولاً من الناحية العرقية بدلاً من الدفع الأعمى من أجل “الإنصاف” الذي روجت له التطبيقات على مر السنين. من بين الميزات الأخرى، سيمنح Android 12 أيضًا لمستخدمي Android TV جهاز تحكم عن بعد أصلي للتلفزيون في هواتفهم، وأيضًا Android Auto اللاسلكي على سيارات أكثر بكثير من القلة المحدودة التي تدعمها اليوم، وسيتم طرح Android 12 على هواتف Pixel أولاً، ويتوفر الإصدار التجريبي على الفور بعدما اعلن عنه من طرف Google I/O.