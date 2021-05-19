نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعبة ماين كرافت الاصليه التحديث الأخير 2021 Minecraft لجميع الأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة لعبة ماين كرافت ، إنها لعبة شائعة في جميع أنحاء العالم ، وهي مجانية ولديها العديد من الإصدارات لنظام Android و windows و ios ، عزيزي القارئ ، سنقوم اليوم بمراجعة كيفية الحصول على لعبة minecraft الأصليه وكيفية تشغيلها و متطلبات تشغيل اللعبة على الكمبيوتر ، لذا تابعوني في الأسطر القليلة التالية أعزائي القراء من خلال موقعكم المفضل ثقفني.

كيفية تثبيت لعبة ماين كرافت للاندرويد ومتطلبات اللعبة

تعمل ماينكرافت الاصليه على معظم أنظمة التشغيل ، ولكن كل نظام لديه الحد الأدنى في تشغيل اللعبة بما في ذلك متطلبات التشغيل على أنظمة Android لأنها لا تتطلب متطلبات ضخمة للاستمتاع بها ، ويجب أن يكون الحد الأدنى لأنظمة اندرويد كالتالي:

يجب أن تكون ذاكرة الوصول العشوائية 2 جيجا بايت رام كحد أدني لتشغيل لعبة ماينكرافت .

. نظام أندرويد 4.0.4 .

بروسيسور معالج النظام يجب أن تكن سرعته كحد أدني ARM-V7A بسرعة 800 ميجا هرتز.

مساحة داخلية خالية في جهازك اللوحي أو جوالك لا تقل عن 1 جيجا بايت كحد أدني للمساحة.

أما بالنسبة لتثبيت اللعبة علي أنظمة أندرويد فهي خطوات سهلة وبسيطة، عليك عزيزي القارئ أن تدخل علي حسابك في جوجل بلاي من جوالك الخاص ثم أكتب في البحث لعبة ماين كرافت سوف تظهر اللعبة كنتيجة أولي في نتائج البحث قم بالضغط علي كلمة تثبيت اللعبة سوف يتم تثبيتها اتوماتيكيا علي جوالك.

كيفية تثبيت لعبة ماين كرافت الاصليه علي الكمبيوتر

عزيزي مستخدم اللعبة ، تحتاج إلى إضافة اللعبة إلى الكمبيوتر من خلال موقع لعبة Minecraft وذلك من خلال البحث عن اللعبة في محرك البحث جوجل كروم أو فاير فوكس.

وذلك من خلال البحث عن اللعبة في محرك البحث جوجل كروم أو فاير فوكس. بعد إضافة اللعبة علي الكمبيوتر يجب أن ننقر علي اللعبة لتشغيلها ثم نقوم بالنقر علي تثبيت.

يجب اتصال جهاز الكمبيوتر بالأنترنت للتثبيت الصحيح.

ستقوم اللعبة بالتثبيت وبعد التثبيت ننقر فوق أبدأ اللعبة ونقوم بتسجيل دخول اللعبة بالبريد الإلكتروني.

معلومات هامة عن Minecraft

لعبة ماين كرافت تعتمد بشكل كبير علي البناء حيث سيتم حفر موقع كبير في الأرض لتجميع أدوات البناء ويتم بناء موقع كبير بحيث يمكنك الدخول إلى موقعك للاختباء من الأشرار وأيضًا لتكون على قيد الحياة لفترة أطول من الوقت في اللعبة دون خسارة ، ويجب على مستخدم اللعبة أيضًا جمع الماس ، وهذا أمر مهم. في ماينكرافت ، يجب أيضًا البحث عن مكان يفكر فيه عزيزي مستخدم اللعبة يمكنه يمكنك البقاء على قيد الحياة لفترة أطول في ماين كرافت الاصليه ، وتحتاج أيضًا إلى جمع أدواتك في اللعبة وهي أدوات المأكل والمشرب والدفاع عن النفس من الأعداء.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم من خلال موقعكم المفضل ثقفني كيفية تثبيت لعبة ماين كرافت لأنظمة اندرويد والكمبيوتر وطريقة لعبها بسهولة ومتطلبات إمكانيات اللعبة علي الأندرويد نتمنى أن يكون هذا المقال مفيد لك عزيزي القارئ ونتمنى لك دوام الصحة والعافية.