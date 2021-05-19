طريقة شحن شدات ببجي 2021 عن طريق ID من الموقع الرسمي أحصل علي 1000 شدة

طريقة شحن شدات ببجي 2021، من أشهر الألعاب الإلكترونية القتالية والتي تحتل المرتبة الأولى في العالم لعبة ببجي، حيث يلعب هذه اللعبة فئات عمرية مختلفة صغاراً وكباراً في مختلف أنحاء العالم، ومن الأسباب التي تميز هذه اللعبة هو وجود مؤثرات صوتية بأبعاد ثلاثية تجعل أجواء اللعبة أكثر إثارة، كما يوجد في اللعبة مجموعة مختلفة من الملابس وأدوات القتال التي تجعل اللعبة أكثر متعة، ويمكن للاعبين تغيير شكل المقاتلين وشراء المزيد من الأدوات القتالية باستخدام ما يسمى الشدات، ويوجد عدة طرق للحصول على هذه الشدات نقدم لكم بعضاً منها:

طريقة شحن شدات ببجي 2021

يتم الاعتماد في هذه الطريقة على رصيد الموبايل، وللحصول على الشدات يتم اتباع هذه الخطوات:

يتم الدخول على موقع شدات ببجي الرسمي midasbuy وبعد الدخول على الصفحة يتم اختيار فئة الشدات المراد الحصول عليها.

يتم اختيار (Pay By Mobile) من طرق الدفع المذكورة وذلك لتحديد المبلغ المطلوب دفعه للحصول على الشدات.

يتم استلام شدات ببجي التي تم شرائها عن طريق الإيميل بعد الانتهاء من اتباع تعليمات الدفع.

موقع شحن شدات ببجي pubg mobile

يتم في هذه الطريقة الاعتماد على الآي دي للحصول على الشدات ويتم ذلك بخطوات بسيطة هي:

الدخول على موقع شدات ببجي وهو midasbuy ويتم تحديد من قائمة الدول المملكة العربية السعودية.

يتم البحث عن صفحة اللعبة ثم الدخول عليها، وبعد ذلك يتم اختيار فئة الشدات المناسبة ليتم شرائها.

يتم إدخال معرف الآي دي في الحقل المخصص لذلك والموجود في واجهة الموقع، وبعد ذلك يتم الضغط على طريقة السداد المناسبة.

يتم الضغط على كلمة ادفع الآن والموجودة في أسفل الصفحة وبعدها تظهر مجموعة من التعليمات يتم اتباعها لإتمام عملية الشراء.

يتم الدخول بعد ذلك على بريد اللعبة الاستلام الشدات أو يتم تشغيل اللعبة واستعراض الشدات.

طريقة الحصول على شدات ببجي

يتم الدخول على متجر التطبيقات من الهاتف الذي يعمل بنظام الأندرويد، ويتم البحث فيه عن تطبيق Google Opinion Rewards وتحميله، وبعدها يتم فتحه وانهاء الاستطلاعات التي تظهر عليه وذلك للحصول على الرصيد الكافي لشراء الشدات، وبعد ذلك يتم الذهاب إلى لعبة ببجي ثم الذهاب إلى UC Purchase واختيار الدفع عن طريق رصيد الجوجل بلاي.