تعرف على Apple iMac أحد أفضل أنواع أجهزة الكمبيوتر المكتبي

يعتبر Apple iMac واحد من أفضل وأهم أنواع الكمبيوتر المكتبي، ومع أن الطلب زائد في الفترة الأخيرة على أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو اللاب توب، إلا أن الكمبيوتر المكتبي (Pc) لا تزال له مكانته واستخداماته ومميزاته، خاصةً في المكاتب غير أنه أكثر كفاءة في بعض المهام الهندسية وغيرها، من أجل ذلك اخترت كمبيوتر مميز سأحدثكم عن مواصفاته وتصميمه وسعره.

تصميم ومواصفات كمبيوتر Apple iMac

يمثل كمبيوتر Apple iMac الإصدار الأخير من أجهزة أبل للكمبيوتر التي تعمل بمعالجات أنتل، فمن المعروف أن شركة أبل كانت تستخدم في كافة أجهزتها معالجات من شركة أنتل، حتى أصدرت الشريحة الجديدة الخاصة بها.

يتميز أبل أي ماك مقاس 27 بوصة بمعالجات الكمبيوتر الخاصة بالجيل العاشر، وكارت الشاشة الخاص به AMD Radeon Pro 5700.

يأتي الجهاز بتصميم جميل وقيم يعطي انطباع بفخامة منتجات أبل الغنية عن التعريف في التصميم والكفاءة، فلا يختلف في تصميمه عن غيره من الإصدارات، حيث يتميز بوجود حواف من الألومنيوم أسفل الشاشة.

تأتي الشاشة بعرض 65 سم وطول 51.6 سم أما عمق الحامل فيقدر ب 20.3 سم، وأخيرًا الوزن يبلغ 8.92 كيلو جرام.

يأتي كمبيوتر Apple iMac بمعالج Intel Core i5/ i7/ i9.

وعن التخزين فيأتي الجهاز ب 4 تيرا بايت SSD.

تتميز شاشته بدقة عالية وهي 2880*5120 كما تدعم الشاشة مليار لون، كما تحتوي على ميزة رائعة حيث تستطيع الشاشة تغيير اللون بطريقة تلقائية حتى تتناسب مع الإضاءة في الغرفة وتسمى هذه الخاصية True Tone.

يأتي بالجهاز كاميرا Face Time HD 1080p.

يتميز جهاز الكمبيوتر بمعالج قوي وأداء عالي ومميز، لذلك فهو مناسب لكل من المصممين وطلبة الهندسة وأصحاب الأعمال الهندسية المختلفة بالإضافة إلى المبرمجين.

محتويات علبة جهاز الكمبيوتر

تأتي في علبة جهاز Apple iMac عند الشراء شاشة iMac Retina 5K.

تأتي معه Magic Keyboard مميزة في الاستخدام.

كما يحتوي على Magic Mouse.

كابل الطاقة.

كابل USB.

كما تأتي معه قطعة من القماش من أجل تنظيف شاشة الكمبيوتر.

وأخيرًا يبلغ سعره في موقع أمازون حاليًا 1699 دولار أمريكي بخصم قدره 100 دولار.