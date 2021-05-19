نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة السعودية الرياضية الجديد KSA Sports 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والأهلي القادمة في المقال التالي
تردد قناة السعودية الرياضية، يزداد البحث يوماً بعد يوم عن التردد الجديد للقناة، فمتابعي الرياضة في المملكة في بحث مستمر عن أحدث تردد لقناة السعودية الرياضية، حتى يتمكنوا من متابعة مختلف الألعاب الرياضية وبجودة HD، حيث أن القناة تمتلك نقل العديد من البطولات المحلية والدولية بشكل حصري، وسوف تنقل قناة KSA Sports 1 HD، مباراة الهلال والأهلي القادمة في الدوري السعودي للمحترفين، وتعمل القناة على مدار 24 ساعة كاملة، وتقدم العديد من البرامج المتميزة في مختلف الرياضيات، وتمتلك كذلك مجموعة كبيرة من المراسلين الرياضيين المتميزين، الذين ينقلون الحدث الرياضي في مختلف الملاعب لحظة حدوثه وبكل دقة ومهنية، كما أنها تمتلك مجموعة مميزة من المعلقين الرياضيين، وبها أحدث استوديوهات وتستضيف ألمع النجوم.
تردد قناة السعودية الرياضية الجديد 2021
تقام عدة مباريات غداً في الدوري السعودي للمحترفين، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، حيث يلتقي غداً الهلال ضد الأهلي، ويلتقي كذلك الشباب ضد العين، والباطن ضد الاتفاق، ولذلك يزداد البحث عن التردد الجديد لمتابعة هذه المباريات.
تردد قناة KSA Sports 1 HD على النايل سات
|القمر
|نايل سات
|التردد
|12248
|الاستقطاب
|عمودي
|معدل الترميز
|27500
تردد KSA Sports 1 HD على قمر العرب سات
|القمر
|عرب سات
|التردد
|12149
|الاستقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
طريقة تثبيت تردد قناة السعودية الرياضية
- الضغط على زر Menu من الريموت الخاص بالريسيفر.
- أضغط على كلمة “تركيب”.
- ثم كتابة كلمة السر وهي في معظم أجهزة الاستقبال تكون عبارة عن “0000”.
- اختيار القمر الصناعي.
- الضغط على زر “إضافة تردد” ثم ادخل التردد الجديد وبعدها يتم الضغط على كلمة “بحث”.
جدول مباريات اليوم على قنوات السعودية الرياضية
|الشباب – العين
|السابعة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة – معلق المباراة عبد الله الغامدي
|الباطن – الاتفاق
|السابعة وعشرون دقيقة بتوقيت السعودية – معلق المباراة محمد الخامسي
|الهلال – الأهلي
|التاسعة مساءً بتوقيت السعودية – ومعلق المباراة فهد العتيبي
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