نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة المحور 2021 AL Mehwar TV عبر النايل سات آخر تحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة المحور الفضائية قناة مصرية تم بثها في عام 2005 من المقر الرسمي لها في القاهرة الكبرى، لمالكها حسن راتب ومديرها أحمد سمير رجب، وتتمتع بتقديم أفضل المحتويات المتنوعة والترفيهية للمشاهد، ويمكن استقبال وضبط تردد قناة المحور 2021 الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات باتباع ما يلي، فقط تابعنا للتعرف على المزيد من التفاصيل.

قناة المحور الفضائية المصرية

قناة المحور الفضائية من القنوات الإعلامية الشهيرة على مستوى مصر والوطن العربي، وهي تضم باقة من كبار الإعلاميين بالإضافة إلى 15 وحدة ونتاج، تعمل جميعًا على تقديم أفضل جودة للمشاهد، كما تحرص القناة دومًأ على تقديم أفضل المحتويات، وأحدث الأخبار والتغطيات، ومواكبة التطور التكنولوجي الحديث.

تقدم قناة المحور الفضائية مجموعة من أفضل البرامج المتنوعة الاخبارية منها والرياضية والترفيهية المتنوعة، وأبرز برامج قناة المحور الفضائية ما يلي:

برنامج 90 دقيقة الاخباري للإعلامي معتز بالله عبد الفتاح، والإعلامية إيمان عز الدين.

برنامج الطبيب للإعلاميتين بوسي مصيلحي وبوسي العايدي.

سبوت أون سبورت ويقدمه عمرو فؤاد.

المسلمون يتساءلون بتقديم الشيخ سالم عبد الجليل.

برنامج اللمة الحلوة، ويقدم البرنامج نورهان ميشيل، وكارم محمود، بالإضافة إلى الفنانة مها أبو عوف.

تردد قناة المحور 2021 الفضائية

قناة المحور الفضائية يمكن استقبالها وضبط ترددها عبر القمر الصناعي النايل سات لاستقبال القناة على الريسيفر لديك ومتابعة كافة البرامج والمسلسلات التي تقدمها قناة المحور على شاشاتها، ويتم بط تردد قناة المحور عبر البيانات التالية:

القمر الصناعي النايل سات.

تردد قناة المحور 11137 بجودة اتش دي HD

معدل الترميز 27500

القطبية أفقي H

تردد المحور الجديد 2021 نايل سات

قناة المحور الفضائية يمكن ضبها بجودة SD عبر التردد التالي: