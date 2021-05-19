نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بطوط كيدز للأطفال 2021 لمتابعة برامج وأفلام الكرتون الجديدة وأغاني BATOT Kids في المقال التالي

عمر شويل - جدة قناة بطوط كيدز للأطفال هي قناة موجهة للأطفال يحبها جميع الأطفال نظرًا لما تقدمه القناة من محتوى مميز لهم متنوع وترفيهي، حيث تقديم أحدث أفلام الكرتون، ومسلسلات الكرتون المميزة مثل مسلسل بطوط وميكي، وحلقات مسلسل توم وجيري للأطفال، وغيرها، بالإضافة إلى تقديم أجمل الأغاني والأناشيد الرائعة للأطفال المحببة لهم، اليكم في السطور القادمة نوضح تحديث تردد قناة بطوط كيدز للأطفال 2021.

قناة بطوط كيدز الفضائية

قناة بطوط كيدز للأطفال تتناسب مع الفئات العمرية المختلفة، وتميز بتقديمها لمسلسل بطوط بحلقاته المختلفة القديمة والحديثة، كما تحرص قناة بطوط كيدز للأطفال منذ بداية بثها وحتى الآن على استهداف الأطفال لتقديم لهم من المحتويات ما يتناسب مع سنهم، وتساعد على توسيع مدارك الأطفال، وتشجيعهم على العلم والمعرفة، من خلال تقديم لهم أناشيد تعليم للحروف والأرقام باللغتين العربية والإنجليزية.

كما تقدم فيديوهات تعليمية لتعليم الحيوانات والطيور وتقديم الكثير من الفيديوهات التربوية التعليمية الثقافية المدروسة بشكل جيد لتقديمها للأطفال، والتي تعمل على التعزيز من مهارة الابتكار والإبداع لدى الطفل.

تردد قناة بطوط كيدز للأطفال 2021

عبر القمر الصناعي النايل سات يمكن بسهولة ضبط واستقبال قناة بطوط كيدز للأطفال على جهاز الاستقبال وتشغيل القناة على مدار الساعة لمتابعة أحدث الأفلام وأفضل المسلسلات الكرتون للأطفال، وأحلى الأغاني والأناشيد والبرامج الترفيهية التعليمية للأطفال.

يتم ضبط تردد قناة بطوط كيدز للأطفال عبر القمر الصناعي النايل سات عبر البيانات الآتية:

القمر الصناعي نايل سات.

التردد لقناة بطوط 11411

معدل الترميز 27500

القطبية أفقي H

معامل تصحيح الخطأ 5/6

كما تمت إتاحة تردد قناة بطوط للأطفال على مدار الساعة 24/24 عبر التردد التالي: