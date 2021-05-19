طريقة معرفة اخر ظهور في لاين برنامج Line على الجوال

معرفة اخر ظهور في لاين تُعد من أهم المعلومات المهمة جدًا لدى الغالبية العظمى من الأفراد من مستخدمي برنامَج المراسلة الفورية والدردشة لاين line app على أجهزة الهاتف الجوال سواء المزودة بنظام تشغيل أندرويد أو أجهزة الآيفون ونظام تشغيل iOS، ويبدو أن هذا الأمر قد شهد العديد من المعلومات التي تتأرجح بين وجود طريقة يُمكن من خلالها معرفة آخر ظهور للمتصل وبين من يرى أنه لم يتم توفير مثل هذه الطريقة حتى الآن، وفيما يلي سيتم توضيح أهم المعلومات حول معرفة اخر ظهور في لاين بالتفصيل.

معرفة اخر ظهور في لاين

تُجدر الإشارة إلى أن تطبيق لاين line من أكثر تطبيقات الهاتف الجوال التي تحفظ للمستخدم قدر كبير من الخصوصية والأمان ؛ لذلك؛ فإن التطبيق نفسه لم يقم بـِ توفير طريقة مُحددة يُمكن من خلالها معرفة متى كان آخر ظهور للطرف الآخر، ولكن توصل الخبراء إلى طريقة ربما تُساعد في الحصول على هذه المعلومة، وهي تتلخص في الخطوات التالية:

تحديد اسم المستخدم (الطرف الثاني) المُراد معرفة آخر ظهور له على تطبيق لاين LINE.

إرسال رسالة نصية (غير مُحددة المحتوى) إلى الطرف الثاني.

انتظار دخول مستلم الرسالة وقراءة الرسالة.

من خلال موعد قراءة الرسالة؛ سوف يتمكن المستخدم من معرفة متى كان موعد آخر ظهور للطرف الثاني على برنامَج لاين.

كيف اعرف ان الشخص متصل في برنامج LINE

يُمكن لمستخدمي برنامج اللاين أيضَا معرفة أسماء الأفراد النشيطون الآن والمتصلين على البرنامَج بسهولة من خلال الخطوات التالية:

تحديد اسم الفرد المُراد معرفة ما إذا كان متصل الآن على البرنامَج أم لا.

فتح البروفايل الخاص به على البرنامَج من خلال الضغط على اسمه.

في حالة كان متصلًا الآن؛ سوف تظهر دائرة صغيرة الحجم منورة باللون الأخضر وهذا يُشير إلى أنه بالفعل Online.

أما إذا لم يكن متصلًا؛ فسوف تكون هذه اللَّمبة الصغيرة مظلمة أو مُطفأة.

خصوصية برنامج اللاين

من أكثر الأسباب التي جعلت تطبيق لاين يحتل مكانة مرموقة بين تطبيقات الدردشة المجانية والمراسلة الفورية ويُنافس أقوى التطبيقات مثل واتساب وماسنجر وغيرهم؛ هو توفير مستوى متقدم من الخصوصية للمستخدمين، مثل: