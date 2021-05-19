نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل شخصيات فري فاير free fire 2021 ومميزات كل شخصية تعرف عليها في المقال التالي

عمر شويل - جدة شخصيات فري فاير أحد العناصر الأساسية الموجودة في اللعبة، ودائما ما يرغب المبتدئون في اللعبة على التعرف على أهم المميزات التي تمتلكها كل شخصية من هذه الشخصيات، حتى يستطيع اللاعب أن يختار الشخصية المناسبة له، فدعونا نتعرف سويا على أبرز الشخصيات الموجودة في فري فاير وأهم المميزات التي تتمتع بها.

أفضل شخصيات فري فاير

أفضل شخصيات فري فاير لا يمكن لنا أن نذكرها دون أن نتكلم عن شخصية ألوك، حيث تعد هذه الشخصية من أشهر الشخصيات الموجودة في فري فاير، تتمتع هذه الشخصية بقدرتها الكبيرة على التزود بالدم من خلال هالة تدور حول الشخصية، ومن المميز أيضا أن خاصية التزود بالدم تدوم لمدة 10 ثواني، ومن الممكن أن تقوم بتزويد جميع الفريق أو الأصدقاء بالدم في حالة تواجدهم داخل الهالة.

شخصية فورد في فري فاير

والحقيقة أن شخصية فورد من الشخصيات التي تمتلك ميزة فريدة من نوعها، ولا تتوفر في أي شخصية أخري داخل اللعبة، والميزة التي تمتلكها شخصية فورد هو قدرته على الخروج من منطقة الخطرة أثناء القتال.

فإذا كنت تمتلك هذه الشخصية المميزة، فإن حظوظ فوزك بالمعركة سوف تكون كبيرة للغاية، وخاصة أنك ستتمكن من العودة للمعركة مرة أخري بعد مدة طويلة، وهو ما يعني أن الشخصيات الموجودة في ساحة المعركة سوف تكون ضعيفة بصورة كبيرة، مما يعني أنك سوف تتمكن من قتلها بسهولة.

فري فاير وشخصية لورا

شخصية لورا في فري فاير من الشخصيات النسائية المميزة بحق، وتمتلك العديد من القدرات المميزة، ولعل أهم ما يميز هذه الشخصية هي قدرتها الكبيرة في استخدام أسلحة القنص.

فإذا كنت تلعب بهذه الشخصية فهذا يعني أنك سوف تتمكن من إصابة الأعداء بكل سهولة من أول مرة.